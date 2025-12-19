校長筆記｜ 翱翔馬崇世界教室　探索未來科技　追逐航天夢想

文：馬鞍山崇真中學嚴基柱校長

踏入21世紀，加拿大教育家Michael Fullan提出的21世紀人才能力框架，指出未來需要的不只是課本知識，更是創意、溝通、協作、批判思維、品格和世界公民意識這些關鍵能力。​作為校長，我非常認同這種以人為本、放眼未來的教育理念，故此，我校積極為孩子們打造多元前瞻的學習天地，大力推動STEAM、人工智能和航天等高科技領域，讓他們走出課堂、走進真實世界，從親身探究中，將知識串連生活與社會。過去一年我校舉辦的海外考察活動多達十項，參加的學生主動查資料、團隊解難、反思收穫，一步步蛻變成自主學習的Proactive Learners以及勇敢追夢的Dream Pursuers。同時，我們積極培養他們善用科技，讓他們成為引領未來科技與社會發展的Future Leaders。



自主學習者

我校25位師生於2025年5月前往東京，展開為期六天、充滿自主探索精神的科技經濟學習之旅。學生們在出發前先分組查資料、訂主題，主動了解人工智能、航空科技和電競產業等範疇，再帶著自己的問題出發。行程中，學生在科學未來館和航空博物館不只是聽解說，還主動記錄與發問，從展品中思考人工智能與航空科技如何影響未來生活。學生亦親身參與食品模型與動畫製作活動，從實作中反思「技術如何變成產品與創意」。這次實地考察讓同學在親身體驗、主動提問與合作整理中，真切感受到科技推動社會發展的力量，同時培養了創新思維與自主學習的習慣，也為他們打開更寬廣的國際視野。

打破課室的圍牆，參觀航空科學博物館，既培養學生的自主學習的能力，亦拓寬眼界。（作者提供）

追逐夢想者

愛因斯坦（Albert Einstein）曾說：「我並不特別聰明，我只是充滿好奇。」這句話體現了追求知識的精神。早前，我校馬希晴同學參加了西安航天科技考察團2025，這次考察團共帶領超過120名學生走進國家級航天科研機構及創新科技企業。行程由專家精心設計，旨在讓學生親身感受國家航天科技的卓越成就，並激勵他們追逐科技夢想。馬同學完成活動後深切體會到前人「航空救國」的遠大理想，並由衷敬佩那些為航天夢貢獻心血的前輩，這激發了她對航天事業的濃厚興趣，讓她立志投身於此，希望自己可以運用科技改善人類生活。

馬希晴深深散佩前人在實現中國民族航天夢的艱辛和努力。（作者提供）

羅仲祺同學憑藉著不怕冒險、不懼失敗的精神參加了航空教育科獎學金計劃，這是由香港航空青年團、國泰航空公司和Lake Keepit Soaring Club共同舉辦的專屬項目。在這課程中僅有四人獲得獎學金，羅同學以出色表現而榮獲該獎學金，並前往澳洲進行滑翔機飛行訓練，最終以優異的成績獲得滑翔機機師執照，實現了他的飛行夢。

另外，我校的鄧百榮學同學參加了由中總與康文署合辦的「少年太空人體驗營：啟迪航天夢」活動。這個活動每年只選出30名優秀的香港中學生，帶他們前往北京、酒泉等地，體驗航天員的專業訓練，並有機會與航天員及專家交流，深入了解國家的航天科技發展與成就。鄧同學表示，這次難得的經歷不僅讓他更加揭開航天奧秘的神秘面紗，也激發了他內心對航天科技的熱忱與追求夢想的勇氣。這段旅程體現了我校鼓勵學生勇於挑戰自我、敢於追逐夢想。

未來領導者

在硬件設施方面，我校啟動了「馬崇十年夢」計劃，旨在構建一個面向二十一世紀的校園。我們擬重建木工室為Maker Lab工作室，教授校本STEAM及人工智能課程，並籌建地理空間實驗室，設立空間數據共享平台。這些創新設施將使全校學生受益，幫助他們提升科技素養與創新思維，裝備科技知識，培養創新思維，期望他們能在未來多變的世界中，發揮自己的潛能，甚至成為引領未來科技與社會的Future Leaders！

馬鞍山崇真中學嚴基柱校長。（作者提供）

作者簡介：

馬鞍山崇真中學嚴基柱校長



中學校長、文學士、教育文憑、文學碩士、教育碩士，曾獲品德教育傑出教學獎，是香港首位兩度帶領中學生到北韓考察的教師；曾擔任多間出版社的作者。教育路上，以創新思維，開放的態度構想學校未來教育的藍圖，堅持培養學生的基督教價值素養，以提升學生6C共通能力，培育香港卓越人才為目標。

