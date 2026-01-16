校長筆記｜α學習新世代

文︰中華基金中學何廸信校長

當梁助理校長在生物課上介紹「生物的七大特徵」時，她帶來了一位特別助教——AI寵物Moflin。她輕撫Moflin，它便發出「阿喔喔」的可愛叫聲，同時，投影幕上的手機應用程式顯示它的「心情」非常興奮。



正當同學們對這個會互動的電子寵物感到驚奇時，梁助理校長拋出了一個巧妙的問題：「Moflin有反應、懂互動，那麼，它是否具備了『生命』？」

梁助理校長在生物課上帶來了一位特別助教「AI寵物Moflin」介紹「生物的七大特徵」。（作者提供）

一石激起千層浪，同學們的思緒立刻被這個問題點燃。有人認為它滿足了「感應」與「反應」的特徵；但也有人質疑，它是否需要「排泄」？能否進行「繁殖」？這場圍繞AI寵物的辯論，讓學生們在真實情境中，更深刻地辨析著生命的定義。

Moflin是2020年代的產物，這些握著智慧手機長大的α世代少年，用Siri當玩伴，以短視頻為日記，正以截然不同的方式認知世界。作為教育者，我們必須重新理解他們的思維特質，才能找到開啟學習之門的鑰匙。

圖像思維與文字失語

α世代成長於視覺傳播的黃金時期。Instagram的瀑布流、Snapchat的即時影像，塑造了他們「一圖勝千言」的認知習慣。這帶來雙重影響：他們擅長用影像表達自我，演講時從容自信；但面對需要深度思考的書面表達時，卻常陷入「詞不達意」的困境。課堂上，常見學生能精彩演繹小組報告，卻難以將觀點轉化為嚴謹文章。這不是能力缺失，而是思維模式的差異——他們習慣非線性、多媒體的資訊處理方式。教育需要搭建從圖像到文字的橋樑，而非簡單批判他們的「文字失語」。

同學利用人工智能分析血癌細胞的凋亡情況。（作者提供）

互動需求與參與式學習

單向灌輸的教學模式對α世代已然失效。他們習慣在數字世界中主動探索、即時回饋。研究表明，被動接收的資訊留存率不足20%，而通過討論實踐的知識內化率可達75%以上。在我的生物課堂，技術不是點綴，而是學習的自然組成部分：預習環節通過Google Classroom進行概念摸底；實驗課鼓勵用手機記錄微觀現象；資料分析引入Excel視覺化工具。更重要的是，利用Padlet收集觀點、Mentimeter即時呈現思維差異，讓每個聲音都被聽見。這種參與式學習正好契合了他們渴望被看見的心理需求。

AI共生與批判思維

α世代是首批與AI共同成長的世代。他們自然地詢問Deepseek、ChatGPT課業難題，用AI助手整理筆記。許多人擔憂這會導致思維惰性，但觀察發現，善於使用AI的學生反而更需要兩種關鍵能力：精准提問的能力，以及對答案的批判性審視。就像圖書館時代需要教授檢索技巧，AI時代更需要培養「提問素養」。在我的教學中，專門設置「與AI對話」環節，訓練學生如何層層追問、如何甄別資訊真偽。這不僅是技術應用，更是思維體操。

家校共育的破局之道

當代青少年的日程表令人窒息：學業、社團、補習縱橫交錯。他們擁有更多選擇，卻也面臨更嚴重的注意力分散。面對α世代的獨特處境，教育需要雙軌並進：在學校，我們打造混合學習環境，既提供系統的知識框架，又尊重學生的探索節奏；在家中，家長需要理解，數位原生代的學習方式已然變革，關鍵在於培養他們的資訊素養與時間管理能力。特別要提醒的是，在要求學業成績的同時，請守護孩子的睡眠時間與心理空間。真正的學習效能，源於內在動機的喚醒，而非外在壓力的堆疊。

α世代站在巨人的肩膀上眺望未來。他們擁有前所未有的工具與視野，也面臨獨特的挑戰與誘惑。作為教育者，我們既要理解他們的數字基因，也要引導他們發展深度思考的能力。當我們在傳統與創新間找到平衡點，就能真正與這一代並肩同行，共同譜寫教育的新篇章。

中華基金中學何廸信校長（作者提供）

作者簡介：



中華基金中學何廸信校長

何校長擁有香港中文大學生物學士（甲等榮譽）、哲學碩士及教育文憑（優異），並獲行政長官卓越教學獎（科學領域）及2023年「傑出社區服務人士」嘉許。他兼任多項公職，包括教育局科學教育委員會主席、考評局生物科校本評核聯合主管，以及區內防火、家長教師會等社區服務職務。

