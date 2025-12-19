校長灼見｜家長以「共同學習者」角色　引導孩子正確使用AI

文：西貢崇真天主教學校（小學部）馮家俊校長

教育局於12月6日向公營學校（包括特殊學校）和直資學校發出通告，公布推出「『智』啟學教」撥款計劃，以支援中小學善用人工智能提升學與教效能，計劃即日起接受申請。相信不少學校已準備推行數字教育，各位家長又怎樣看數字教育？



「用人工智能強化人類，而非用人工智能取代人類。」

我們教導學生的目標，不是要讓他們跑得比車快（與人工智能比計算和記憶），而是要讓他們學會開車並決定車的方向（駕馭人工智能解決人類問題）。而家長呢？家長又可以擔任什麼角色呢？

家長在家中怎樣引導孩子正確使用人工智能

家長應扮演「共同學習者」和「監護人」的角色，重點在於建立界線、開放溝通和樹立榜樣。

1. 建立界線與監督

設定「人工智能使用規則」： 像管理遊戲時間一樣，設定使用人工智能的工具規則，防止孩子過度迷思或將其用於所有功課。

共同註冊與使用： 原則上應禁止小學生獨立使用生成式人工智能。家長應在場監督孩子與人工智能的互動，並使用家長帳戶或在指導下進行操作。

檢視人工智能輸出： 鼓勵孩子分享他們與人工智能聊天的內容或生成的作品，家長協助審視內容的準確性和適切性。

2. 聚焦學習動機與價值

「為什麼」比「是什麼」重要： 當孩子展示人工智能創作時，家長應提問：「你如何想到這個提示詞？」「你學到了什麼新知識？」或「如果沒有人工智能，你會怎樣做？」，引導他們思考過程和學習所得。

家長樹立榜樣： 家長可以分享自己如何在工作或生活中利用人工智能提高效率，例如用人工智能總結新聞、規劃旅行等，示範人工智能的高效應用，而非用於偷懶。

鼓勵原創思考： 強調學習的目的是挑戰自我，而非追求最快的答案。告訴孩子：你自己的思考和努力比人工智能的結果更有價值。

3. 保護隱私與安全

隱私教育： 再次強調網絡隱私的重要性，教導孩子在任何聊天機器人或線上工具中，不要透露家庭、學校或個人信息。

安全篩選工具： 為孩子選擇適合年齡、且有內容過濾機制的人工智能學習工具，避免接觸不當信息。

透過教師和家長的共同努力，香港的小學生不僅能掌握人工智能這一新時代工具，更能培養出面對未來數字化社會所必需的批判性、創造性和負責任的態度。

求學不只是求分數，因為學生現在需要學習的比分數更為重要。

西貢崇真天主教學校（小學部）馮家俊校長。（作者提供）

作者簡介：

馮家俊先生現為西貢崇真天主教學校（小學部）校長，從事教育事業28年。現為西香港資助小學校長會理事、民政事務總署地區青年發展及公民教育委員主席、西貢區公益少年團執合委員會主席、香港中文大學學習科學與科技中心顧問，一向致力推動及實踐電子學習、STEAM教育及自適應學習。馮校長帶領學校與教育局以及香港中文大學及香港教育大學推行不同的計劃，提升學生學習經歷，並將學校成功經驗向學界分享。

