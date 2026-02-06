校長筆記｜讓學生看見世界 發現未來

文︰九龍三育中學梁詠梅校長

在香港學校推動數字教育如火如荼之，九龍三育中學已先於幾年前以獨到視野抓緊「跨界共學」的精神，走出一條屬配合學生學習風格的路。學校以「數據」為起點，結合地理資訊系統（GIS）與建築信息模型（BIM），構建全港中學首個「地理模擬信息實驗室」（GeoBIM Lab），開創學界先河。這是一個凝聚了跨越教育、企業、學術及專業界別與政府部門的協作行動。學校的STEAM教育不是單純的技術課程，而是一種「以人為本」的教育實踐——讓學生運用科技理解世界、解決生活難題，從中發掘自我潛能，並為未來做好準備。



以數據為起點 從校舍限制孕育創新

3D空間圖像處理。（作者提供）

九龍三育中學創校75周年，作為一所位處舊區鬧市，在有限的校舍空間中開展無限的空間技術學習領域。自2019學年起，逐步引入GIS與BIM技術，並正式納入正規課程之中。梁校長指出，這兩項科技原本應用於智慧城市建設、建築設計及低空經濟（例如無人機運作）等領域，是希望學生在中學階段就能接觸到專業界常用、與衣食住行日常生活息息相關的應用技術。學校以初中電腦課為起點，建立了完整的校本課程——教材、練習、評估與認證一應俱全。所有學生均可參與學習，甚至有機會建造業議會（CIC）頒發的入門級BIM Viewer證書，為日後升學或就業奠下基礎。

同學以人造衛星影像數據分析城市設計需要。（作者提供）

跨界共學 成就更「貼地」的STEAM教育

學校的創新不僅來自內部團隊的努力，更得到社會各界的鼎力支持。GeoBIM實驗室的建立，得到發展局地理空間實驗室、香港測量師學會及香港建築信息模擬學會(HKBIM)等專業機構的大力支持，共同推動建造業數字化教育。短短幾年間，九龍三育中學的STEAM教育已結出豐碩成果。學生不僅在校內課程中掌握技術，更在不同公開比賽中屢獲獎項，證明「數據教育」的實力與潛力。

學校與Esri (China)Hong Kong 簽訂為期三年的MoU。（作者提供）

學校先後與Esri China (Hong Kong)、香港科技園公司園區企業「豐疆智能（FJD）」及綠創能源公司(Green Vigor)簽署策略性合作備忘錄；與復旦大學合作推行機器人課程，將空間數據技術、數字化測量技術、綠色能源及自主機器人等創科前沿成果引入校園。學校進一步優化學習空間，建立名為 “三育3+” ( SY 3 PLUS ) 的嶄新學習空間，將空間數據技術、生物環保循環、建築物設備動能發電及AI個性化學習等元素匯聚於一起，成為學生發揮創科潛能的園地。現時進行的項目有「水箱發電」、「廚餘循環(黑水虻養殖)」及Ai 空間數據應用等實驗，標誌著學校STEAM教育由「數據學習」走向「可持續實踐」，讓學生在解決問題的過程中體驗「看見世界，改變世界」。

AI 樂齡科技工作坊。（作者提供）

與復旦大學合作機器人課程.。（作者提供）

在歷史及國家安全教育方面，學校貫切積極引入校外協作夥伴之策略，除了跟本港文化機構緊密合作外，最近更與河南省二里頭夏都遺址博物館簽訂合作協議。二里頭遺址是夏朝王都所在地，是中華文明探源工程的重要遺址，連繫到中原文明源起及國家規模建立等重要課題。九龍三育中學同學透過博物館協作計劃進行沉浸式的學習，特別是在國內專家指導下接觸考古科技層面的知識，實在是難能可貴的機會。

與河南二里頭夏都遺址博物館簽訂合作協議。（作者提供）

梁詠梅校長表示，學校計劃充份善用向政府申請的五十萬「智啟學教」撥款，進一步跟創科專業協作，讓人工智能賦能教育。

九龍三育中學梁詠梅校長。（作者提供）

作者簡介：



梁詠梅

九龍三育中學校長、大埔三育中學及澳門三育中學校董、九龍地域校長聯會執行委員、油尖旺區校長會執行委員、香港建造學院STEM聯盟督導小組委員、 Hong Kong Geographic Information System Association 執行委員。近年致力推行地理空間數據技術(GIS)及建築信息模擬(BIM)校本課程，並成立第一所中學界的GeoBIM Lab，積極採取跨界別協作策略以擴展學生學習領域。

