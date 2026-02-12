《香港01》靜觀星球學生啟用講座　遊戲化認識情緒培養正向價值

學生精神健康和情緒等議題日益受到關注，近年學界積極推動學生作靜觀練習，《香港01》旗下「01教育」與「01親子」，聯同Re:learn Education共同開發遊戲化情緒教育應用程式「靜觀星球」，參照了市面熱門遊戲類型，再結合手機、iPad及AR/VR等跨平台體驗，將靜觀練習結合學生及家長的日常生活，以至是校內活動或配套當中。



早前《香港01》項目主理人黃國健到訪路德會西門英才中學，舉辦「靜觀星球」學生啟用講座，透過生動的互動形式，向學生及家長介紹這款結合遊戲與正向心理學的情緒教育手機應用程式，期望能為學生提供一個情緒支援渠道。



「靜觀星球」設計融合了神經科學、心理學與教育學理念，將情緒管理、靜觀練習及正向思維培養等知識，轉化為可互動的遊戲劇情、角色收集與星球建造任務。（鄭子峰攝）

專業團隊打造「遊戲化」情緒教育程式

導師在講座開始前，先以有趣問答環節與學生互動，分享各項與情緒相關的知識。之後引述社會數據與新聞報道，指出目前學生面對精神壓力的情況，而「靜觀星球」程式就在此背景下應運而生。

「靜觀星球」由《香港01》與本地教育科創公司Re:learn合作開發，並得到香港城市大學正向教育研究室提供學術指導的專業產品。其設計融合了神經科學、心理學與教育學理念，將情緒管理、靜觀練習及正向思維培養等知識，轉化為互動遊戲劇情、角色收集與星球建造任務。

《香港01》青年及教育事務組主任黃國健到訪路德會西門英才中學，舉辦「靜觀星球」學生啟用講座。（鄭子峰攝）

城大數據支持程式有正面成效 展示多項核心功能

城市大學針對「靜觀星球」進行的先導研究數據顯示，持續使用程式的學童在多項正向指標獲得顯著提升；「焦慮」、「失眠」及「感到自己無用」等負面指標明顯下降。

講座向家長及學生展示了「靜觀星球」多項核心功能，其中學生可透過遊戲劇情，認識六大基本情緒、了解不同性格特徵、面對壓力時的應對技巧及人際相處貼士；同時，「靜觀星球」內有100隻代表不同情緒屬性的可愛精靈，學生可以透過完成任務收集精靈，以及建設自己獨一無二的「靜觀星球」，過程能使學生獲得成就感，也傳達了要接納不同情緒的正面價值觀。

程式亦設有「AI樹洞」功能，學生可向樹洞以文字或表情記錄每日心情，並可獲樹洞即時的情感回饋，建立健康的情緒宣洩渠道。此外，「靜觀星球」還有由專業配音員聲音導航進行靜觀練習，協助學生隨時隨地，進行放鬆與呼吸訓練。

路德會西門英才中學學生，對「靜觀星球」功能表達興趣，特別是在收集精靈和向AI樹洞傾訴等功能表示期待。（鄭子峰攝）

學生反應積極 期待投入使用

講座後，學生紛紛對「靜觀星球」功能表達興趣，特別是在收集精靈和向AI樹洞傾訴等功能表示期待。有學生表示，這種以遊戲形式學習處理情緒的方法，使人更容易踏出第一步，願意表達自己的情緒。

為提高學生的參與動機，「靜觀星球」還設有校園獎勵計劃。學生在累積一定使用率，便可獲贈豐富有趣的小禮物，增加使用的趣味性與持續性。

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃及「我的行動承諾」加強版撥款計劃（第二階段），中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，媒體資訊素養教育，及/或促進學生身心健康，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

