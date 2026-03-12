校長灼見｜聖博德承傳獅子山精神　從李小龍武術哲學悟自強不息

文：聖博德學校葉春燕校長

丙午新春之際，聖博德學校舉行一年一度中華文化日，將「逆境自強」的教育理念融入節慶氛圍，弘揚國粹的同時，更結合一代武術宗師李小龍先生的哲學思想，引領學生在體驗中感悟獅子山精神的真諦。



港鐵正舉辦《李小龍誕生85周年紀念展：無形之道》。（作者提供）

適逢李小龍先生誕生八十五周年，港鐵正舉辦《李小龍誕生85周年紀念展：無形之道》，展現這位一代宗師在武術、哲學及藝術的深厚內涵，以「平等、尊重、共融」啟迪後人突破界限。這份精神正好呼應聖博德學校的教育願景——以「逆境自強」為核心，培育學生面對挑戰的勇氣與智慧。為此，學校於中華文化日特設「雙截棍體驗」，讓全校師生透過李小龍先生的哲學思想，感悟逆境自強的精神傳承。

赤馬追風躍獅山，博德迎春展笑顏。（作者提供）

中華文化日當天，在古意盎然的校園氛圍中，穿上華服的聖博德學校師生們操場中揮舞雙截棍。他們體會的不僅是武術招式，更是李小龍先生「以無法為有法」的靈活應變，以及「專注堅持」的處世之道。李小龍先生曾言：「清空你的思想，無形無態，像水一樣。水能奔流，能緩行，能滴濺，也能衝擊。」這份「水」的智慧，正是靈活變通、逆境自強的最佳寫照，亦與學校的教育理念不謀而合。

李小龍先生的哲學思想與學校主保聖博德「逆境自強」的理念深度呼應，引領學生在一揮一舞之間，領悟如獅子山般堅毅不屈、突破界限的人生智慧。誠如李小龍所言：「最偉大的幫助就是自我救助——做最好的自己，完全投入到某個任務當中。」這份對自我實現的追求，正是學校期望孕育學生的核心素養。

除動態體驗外，學校亦安排多項中國非物質文化遺產技藝體驗，包括「立體浮雕」、「金箔畫」及「臉譜彩繪」等工作坊，讓學生近距離感受傳統工藝之美。孩子們化身「小匠人」，在製作過程中展現耐性與專注力，體現李小龍先生所強調「努力，絕對的努力，是讓人不斷向前的方式」。一筆一劃、一捏一貼之間，學生不僅發揮創意，更深化對中華傳統價值觀的理解。

學生化身「小匠人」一捏一貼間發揮創意，承傳中華文化之美。（作者提供）

聖博德學校將「博聞逆境自剛強，德立獅山互砥礪」的理念化為生動實踐。在這座獅子山下，一代新苗正吸收傳統文化的養分，秉持李小龍先生「認識自我、實現自我」的哲學精神 ，在春風化雨中，茁壯成長，綻放笑顏。

聖博德學校葉春燕校長（作者提供）

作者簡介：



葉春燕女士現為聖博德學校校長，從事教育工作30多年。現為公積金管理委員會委員，津貼學校公積金投資小組委員會委員，香港考試及評核局委員，津貼小學議會秘書，香港教育大學小學人文科學位教師教育文憑課程顧問，香港海洋公園學院小學課程諮詢小組顧問；葉校長一向致力推動及實踐電子學習、STEAM教育、藝術教育、生態保育及價值觀教育。葉校長帶領學校與各社福機構，大專院校及教育局推行多個先導計劃，豐富學生的學習經歷，領導學校探討及研究各教育議題。

