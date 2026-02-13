校長筆記｜古法新傳．米香傳情

文：東華三院甲寅年總理中學邱春燕校長



一塊炒米餅，尋回北區的人情味與溫度



憶起兒時，家境並不富裕。那個年代的農曆新年，家中未必有琳瑯滿目的糖果盒，但我每年總會特別期待一樣東西——父親帶回家的一袋客家炒米餅。



老實說，小時候覺得它硬得出奇，咬得牙關發軟；但餅面上壓印的吉祥字句，卻總帶着濃濃的新年祝福。隨着慢慢咀嚼，口腔裏滲出踏實的米香與花生味。在物資不充裕的年代，這種味道象徵著「新年快到了，一家人要齊齊整整。」

隨着歲月流轉，市面上的賀年禮盒愈來愈精緻，這份古老而樸實的味道，亦逐漸封存在記憶深處。直到我來到北區擔任校長，有一次家長送來了圍村製作的炒米餅，那股熟悉的香氣再次把我拉回童年——原來，在北區，這份充滿溫度的文化，一直默默地存在。

由忽發奇想到跨代共創: 把北區的寶藏交到學生手中

深入了解後才知道，炒米餅源於物資匱乏的年代。米粒珍貴，圍村婦女便把碎米與花生結合，加上片糖，用雙手與耐性製成充滿香氣的炒米餅。這不只是一種小食，更是一份珍惜、互助與代代相傳的生活智慧。

那一刻，我忽發奇想：既然這是北區的文化寶藏，學校能否成為一個平台，讓學生與公公婆婆一起，把這份手藝承傳下去？

Dreamland同學投入參與。（作者提供）

於是，今年校園裏啟動了「古法新傳．米香傳情」計劃。本校 Dreamland Café 的學生團隊，與北區社企攜手合作，展開了一次跨代共創的學習旅程，讓傳統文化在校園中得以重現。

邱校長與Dreamland Cafe CEO一起製作炒米餅。（作者提供）

當傳統工藝遇上 STEAM：最動人的學習風景

在製作過程中，同學們不只是「跟着做」。他們親手設計融入中華文化元素的餅模圖樣，再交由內地經驗豐富的工匠以精湛技藝雕刻成木模。當那個充滿質感、承載心意的餅模完成時，師生都為之驚嘆。

同學用心製作炒米餅。（作者提供）

隨後，同學們把炒米粉與餡料放進模具，一下一下敲壓成形。每一聲敲擊，都是對傳統工藝的致敬；每一塊米餅，都是文化與創意的結晶。完成後，米餅被放進由學生親自設計、印有校園特色的包裝盒中。

在這個過程裏，我看見教育最美的風景——學生學到的不只是技巧與耐性，更學會尊重傳統、理解文化，並嘗試用創意為它注入新生命，實踐「企業家精神」。學生學到的不只是技巧與耐性，更學會尊重傳統、理解文化，並嘗試用創意為它注入新生命，實踐「企業家精神」。

We Are One, Together We Shine：AI時代，更需要人情味

這塊小小的炒米餅，最終承載的不只是文化，更是一份對社區的關懷。

製作與義賣期間，我深深感動於 Dreamland Café、甲寅義工隊的同學、老師，以及家教會家長義工的全情投入。大家不分角色、上下一心，齊齊製作、包裝與派發，正正體現了我們一直珍惜的校園精神——「We are one, Together We Shine。」

學生把炒米餅及福袋派發給居民。（作者提供）

此外，校監、校董、家長、各方友好等也大力支持同學的義賣籌款活動，同學們更親手把炒米餅送到北區臨時房屋的居民手中；而義賣所得善款，在扣除成本後，亦全數捐贈予「東華三院宏福苑事故愛心捐款」，把一份校園心意，轉化為實實在在的社會關懷。

追求卓越，培育有溫度的未來領袖

在人工智能急速發展的年代，知識可以被取代，但人與人之間的關懷與連結，始終無可替代。

甲寅的學生固然在學業上追求卓越，學行俱佳。但更令我感動的，是他們那份願意以微小力量回應社會需要的行動力。他們的閃耀，不單只來自亮麗的成績表，更來自一顆能感受社會脈搏、願意付出的心。

這正是我們一直希望培育的——既有能力，也有承擔；既追求卓越，也心繫社會和國家的未來領袖。既有能力，也有承擔；既追求卓越，也心繫社會和國家的未來領袖。

米香或會散去，人情味卻會長留

全體義工大合。（作者提供）

米香終會隨時間淡去，但人情味，卻能在心中長久停留。

在這個農曆新年，祝願各位與家人共聚天倫、身體健康。當大家品嚐賀年食品時，不妨把這塊「甲寅炒米餅」的故事，與親戚朋友分享。

願這一口米香，能把來自北區的溫度，一傳十、十傳百，

讓愛與善意，流動到香港的每一個角落，祝福社區! !

東華三院甲寅年總理中學邱春燕校長。（作者提供）

作者簡介：

東華三院甲寅年總理中學邱春燕校長



邱校長為2014/15年度行政長官卓越教學獎（德育及公民教育）的獲獎教師。致力培養未來人才，鼓勵學生在學業成績、品格培育以及個人潛能上多元化地發展，並在學校推動創新，倡導尊重和包容，鼓勵學生勇於探索與表達意見。

