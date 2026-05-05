校長灼見｜以探究式學習及人工智能素養發展學生科學探究精神

文：西貢崇真天主教學校（小學部）馮家俊校長

身處廿一世紀的教育環境，科技的速度早已超越了傳統的教學模式。作為教育工作者，我們不斷思索：如何讓學生在面對瞬息萬變的未來時，不僅擁有學科知識，更具備解決問題的韌性與創新思維？我們可以透過探究式學習 (Inquiry-based Learning)，有機結合 STEAM 教育、科學探究與人工智能素養（AI Literacy），帶領孩子從校園走入社區，從觀察邁向實踐。



一、 探究式學習：從「為什麼」到「怎樣做」

探究式學習的核心在於「學生主體」。我們不再只是單向傳遞科學原理，而是營造一個「發現問題」的情境。以我校即將舉辦的「西崇『萃』綠・智匯未來」環境保育課程成果展示日為例，這不僅是一次活動，更是學生長達半年探究歷程的總結 。

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在科學科與 STEAM 課程中，我們引導不同年級的學生針對特定環保議題進行探究：

低年級 (P1-P2)：學生透過「回收小管家」與「泥土小管家」計劃，親手製作親子環保花盆，初步建立資源循環的意識 。

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中年級 (P3-P4)：探究層次提升至感官與科技的結合。學生在「香草小英雄」活動中體驗香草茶，並進一步研究「智能溫室水耕種植」，學習如何利用感應器自動調節生長環境 。

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高年級 (P5-P6)：將傳統工藝與現代科技融合。學生從「藍染海洋」的化學變化中觀察色彩，更進一步化身「AI 氣候守護者」，利用 AI 技術分析氣候數據，並嘗試以草木染傳遞環保訊息 。

這種由淺入深的探究路徑，讓學生明白科學並非遙不可及的方程式，而是改善生活的工具。

二、 以人工智能素養駕馭人工智能的重要技能

在推行 STEAM 教育的過程中，人工智能素養 (AI Literacy) 是不可或缺的底色。我們認為，人工智能素養不應僅限於程式編寫，更應包含數據理解、倫理判斷與協作創新。

在課程設計中，學生學習利用大語言模型（LLM）輔助科學觀察。例如在研究植物生長時，學生學習使用圖像識別技術記錄物種特徵，並透過數據平台分析環境因素（如光照、水分）對生長的影響。在「AI 氣候守護者」活動中，學生不僅學習 AI 的運作邏輯，更深入探討 AI 如何協助科學家預測極端天氣，從而反思人類在可持續發展中的責任。

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我們強調「智慧力量」的匯聚 。人工智能素養的教育旨在培養孩子成為科技的引領者，而非被動地單向接受人工智能。透過校內的「活動啟動禮」與「成果展示日」，學生需要利用數位媒介展示其探究結果，這正是表達力與數位應用力的綜合鍛鍊 。

三、 走出課室：連結社區的可持續綠色未來

真正的教育必須具備社會價值，便是將學習空間擴展至校園之外。

我們定於 2026年6月13日及19日，在西貢公眾碼頭設立攤位，舉行「校外成果展示日」 。學生從學習者轉變為推廣者。他們將在碼頭旁向大眾展示智能水耕系統、分享藍染工藝，並向公眾宣揚環保 。這種真實情境的互動，能極大地強化學生的自我認同感，讓他們深切體會到：透過智慧與科技的結合，真的可以共建可持續發展的綠色未來 。

「萃取自然精華，匯聚智慧力量」 。這不僅是我們這次展示日的主題，更是西貢崇真天主教學校（小學部）推動科學與科技教育的願景。我們希望每一位學生，都能在探究中磨練觀察力，在 STEAM 實踐中鍛鍊解決問題的能力，並在 AI 時代中保有正確的價值觀與素養。

西貢崇真天主教學校（小學部）馮家俊校長。（作者提供）

作者簡介：

馮家俊先生現為西貢崇真天主教學校（小學部）校長，從事教育事業28年。現為西香港資助小學校長會理事、民政事務總署地區青年發展及公民教育委員主席、西貢區公益少年團執合委員會主席、香港中文大學學習科學與科技中心顧問，一向致力推動及實踐電子學習、STEAM教育及自適應學習。馮校長帶領學校與教育局以及香港中文大學及香港教育大學推行不同的計劃，提升學生學習經歷，並將學校成功經驗向學界分享。

