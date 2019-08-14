【即食麵】吃杯麵可以健康啲？　日清推低熱量營養杯麵兼具維他命

杯麵方便又美味，但一般都是熱量高，不少人為健康著想而寧願忍口少吃。日本食品企業日清（Nissin）最近宣佈推出熱量較低、兼具備十多種維多命的「All-In Noodles」系列杯麵。以「健康」作賣點的杯麵，是否會令大家日後吃得更放心呢？

除杯麵裝外，All-in Noodles系列亦設有袋款淨麵。（日清官網）

日清宣佈今年8月推出「All-in Noodles」，據其官網表示，以特別的製作方法為麵條加入維他命、礦物質、蛋白質及食物纖維等超過三份之一人體所需元素，既能豐富麵條的營養成份，亦比一般即食麵條減少40%的碳水化合物含量。由於這些營養成份保存於麵條入面，所以麵條外層仍能保持質感，故兼俱大家對味道和健康的要求。

日清宣稱，「All-In Noodles」系列的麵條經特製，中間部分蘊含多種營養，外層則仍保持麵條應有質感。（圖片來源：日清官網）

即食麵向來因熱量高而被視為「邪惡食品」，本港消費者委員會去年二月公布十款市面上的即食麵和杯麵樣本測試結果，發現當中八款每份熱量高於300千卡，部份超出500千卡，相當於兩碗白飯（約260千卡）。

主打健康的「All-in Noodles」系列其中一個賣點是熱量低，每份麵煮沸後，熱量285千卡。雖然只是略低於不少同類食品，但對於重視卡路里攝取量或減肥人士來說，「慳得一卡得一卡」，都不失為一個選擇。

根據消委會公佈，不少即食杯麵的熱量高，當中包括：「味味一品原汁珍味牛肉麵」約497千卡）、「滿漢大餐紅燒牛肉麵」（約550千卡）及「公仔碗麵日式豬骨濃湯味」（約539千卡）等。（資料圖片/林若勤攝）

據產品的營養標籤指，麵條在煮沸後，熱量只得285千卡（紅框）。（日清官網）

此系列產品共有四款，包括「日式醬油口味」、「泰式香料口味」及「擔擔麵口味」三款杯麵裝，也有不是杯麵款式的袋裝淨麵，可自行加入配料調味。此系列麵條的煮法簡單：杯麵裝則需泡6 分鐘、袋裝淨麵只需煮 4 分鐘。

四種口味如下（按圖了解）：

根據日清官網表示，「All-In Noodles」袋裝麵每包售400日圓（約港幣$30），杯麵每個則售600日圓（約港幣$45），8月19日在日本正式上市。

6個杯麵套裝包括三種口味的杯麵各兩個，優惠價為3,240日圓（約港幣$240），比散買便宜不少。（日清官網）

雖然有較低熱量的杯麵，但不少人吃麵習慣「加餸」，提提大家，簡單如一隻煎蛋（約90千卡）或加一條腸仔（約95千卡），熱量隨時有200千卡，若再加多兩片午餐肉（約120千卡），則卡路里隨時比淨吃麵高出一倍，為健康著想，記得計清楚才吃下肚。

資料來源：日清網站