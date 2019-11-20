【催淚彈後遺症】二噁英或致皮膚痕癢紅腫　中醫推介兩大外敷藥方

因逃犯條例修訂一事引發的風波近日愈演愈烈，警方於多區施放多枚催淚彈，而示威者亦曾燃燒膠製品。雖然警方認為燃燒PVC膠製品或會產生二噁英，但早前亦在記者會中承認由警方發射的催淚彈會釋放有毒化學物質二噁英。

不少網民反映，自經過施放催淚彈的「重災區」（如太子、旺角、佐敦、銅鑼灣等地）後，陸續出現皮膚敏感、紅疹、水泡等，部分更痕癢不已，為此，註冊中醫師潘健燊便介紹兩類外敷藥方，助大家紓緩皮膚不適。