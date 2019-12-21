【糖尿病】火鍋食材醬料多高醣陷阱　一碗飯計醣換算可食漢堡包

糖尿病人需要嚴格控制血糖，注重飲食，若可以在家烹調健康食物最為理想，不過，「無飯家庭」愈來愈常見，外出用膳難以避免，為免影響病情，糖尿病人要識「揀飲擇食」，則也可享受美食。

中餐、西餐或去飲宴，不少食物對糖尿病人也是「陷阱」，一不小心便會「中伏」。為免因一時興起令血糖超標，影響病情，不妨參考香港糖尿聯會的建議 。

糖尿病人需要留意均衡醣質攝取量，可依據個人糖尿餐的餐單安排進食（包括飲食份量及時間），運用食物代換表，主要在五穀類食物組別內，以同等碳水化合物（醣質）份量換算不同五穀的食品。

例如若平時每餐限1碗中號白飯，若換了吃意粉，其實可吃兩碗半 ； 上茶樓吃點心，一碟腸粉就太多了，但原來一條腸粉、一碗白粥和一個蒸包等如平時吃的一碗中號白飯，有時甚至想吃漢堡包或壽司也可以，只要掌握「等價交換」，一樣可吃多花款或又不超標：

五穀類食物醣質運算表（按下圖逐項詳細睇）

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糖尿病人也可打邊爐

若要吃中餐如上酒樓吃點心，去粉麵店或茶餐廳，甚至三五知已打邊爐吃火鍋，也可以按分量換算。另外，可留意加工食物或醬油等高脂高熱量陷阱，避免因此攝取超標熱量。

糖尿病人中餐或火鍋飲食的注意事項（按下圖詳看）

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識計數 薯仔、麵包都食得

至於西餐，有餐包、餐湯、沙津又可以如何選擇？餐前麵包可避免甜餐包或提子包，愛吃薯仔、粟米，只要計下數，也可以吃得開心。

糖尿病人西餐的飲食注意事項（按下圖逐項睇）：

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了解飲宴菜式選擇

中式飲宴上的菜式眾多，鮑參翅肚、有魚又有雞，在這些開心場合，糖尿病人也不是沒有選擇。

糖尿病人的飲宴貼士及注意事項（按下圖逐項睇）：

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溫馨提示：要拒絕引誘

糖尿病人在外用餐時，最大的敵人是自己的心魔以及別人的引誘。如果有人勸你吃多一些時，不妨向對方表達自己吃的份量已經足夠，禮貌地拒絕，不宜吃過量。

此外，當外出用膳較頻繁時，或不自覺進食份量不明確的一餐後，亦建議進行餐後2小時的血糖值測試，以作紀錄及日後參考。

（資料來源：香港糖尿聯會）

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