【處暑】懶洋洋皮膚乾易感冒？4大穴位抗秋乏飲雪梨無花果瘦肉湯

處暑（今年是8月22日）是秋天的第二個節氣，秋季名義上已經來臨，暑氣卻未完全消退，可謂「爭秋奪暑」；氣溫逐漸下降，雨量漸少，白天高溫炎熱，入夜漸感涼快。由於天氣漸變乾燥，較易出現皮膚乾燥、喉乾、口乾、疲勞等問題，那麼面對處暑該如何養生，擊退不適！

處暑中的「處」含有躲藏、終止的意思。處暑，即表示暑氣將退伏而潛處，秋天漸近。註冊中醫師潘咨瑕指，處暑同樣是自然界「由陽轉陰」的交替時期，較易引起「秋乏」（感到疲乏、眼睏）、感冒等。

處暑意味著秋季名義上已來臨，暑氣卻未完全消退。（ewitsoe/unsplash）

暑處期間較易引致什麼問題？

1. 秋乏

大家近日會否感到懶洋洋？什麼事都不想做，只想躺在床上呼呼大睡？這可能是「秋乏」的影響。潘醫師指由於秋氣主燥，肺燥氣虛，容易耗氣傷陰，因此不少人會出現「秋乏」，即感到四肢乏力、容易昏昏欲睡、眼睏等。

而且，處暑處於由熱轉涼的交替時期，雖已立秋，但於夏天累積的暑濕之氣未被秋氣完全驅散。這些殘留的暑濕之邪最易傷脾，造成「暑濕困脾」容易令身體感到疲乏。

4大穴位擊退疲乏感：（按圖）

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2. 皮膚和喉嚨乾燥

處暑降水減少，濕度降低，秋燥也逐漸出現，皮膚開始變得繃繃緊，乾燥瘙癢，容易出現敏感的人士特別要注意！除了皮膚乾燥，乾燥氣候同時容易造成口乾舌燥、喉嚨乾等不適，因此宜多吃滋陰潤燥的食物。

3. 容易感冒

由於白天高溫炎熱，入夜漸涼，早晚溫差變大，一冷一熱容易使人患上感冒。大家應多注意保暖，建議穿入夜感到冷時穿薄外套，睡覺可蓋薄被，以免著涼。

秋天多吃蜂蜜可滋陰潤燥。（storiesbysoph/unsplash）

處暑飲食和作息之道

秋天天地之氣開始收斂，早睡可順應陽氣，早起則有助於肺氣的舒暢，充足休息自然容易減輕不適。

宜：多吃滋陰潤燥食物

大家應保持飲食清淡，可多吃滋陰潤燥、補氣的食物，例如菊花、蜂蜜、雪耳、玉竹、沙參、芝麻、秋葵及螺頭等，有助緩解處暑帶來的不適。

忌：吃辛辣燥熱食物

處暑雖然秋燥當道，但仍有餘熱，因此大家應少吃油膩的肉食、辛辣、燥熱和燒烤類食物，如辣椒、生薑、花椒、蔥、酒等，以免傷人體陰分（滋潤身體的物質），加劇燥熱症狀。

養生食療

除了注意飲食外，潘醫師建議大家亦可透過湯水食療調理身體：

沙參玉竹麥冬瘦肉湯（按圖）

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雪梨無花果瘦肉湯（按圖）

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註冊中醫師潘咨遐（撰稿人授權提供）

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