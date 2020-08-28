【失眠】缺鈣唔只抽筋仲會失眠！4種營養素助入睡多食花生菠菜

睡不好、睡不著總是使人痛苦，且對於面對明天又多產生了一種焦慮，覺得自己沒有足夠體力與精神應付挑戰。而除了作一些舒緩的運動與吃安眠藥外，適時補充一些營養素也會使人更好眠！

幫助睡眠的四種營養素（點擊下圖看清！）

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1. 色胺酸

色胺酸是一種人體無法自行合成的必需胺基酸，僅能透過食物攝取來獲得。色胺酸能用來合成血清素，血清素可合成褪黑激素。褪黑激素又稱為「睡眠荷爾蒙」，能調節生理時鐘幫助睡眠。可以吃乳製品（牛奶、芝士）、朱古力、燕麥、乾棗、紅肉、蛋類、家禽、芝麻、香蕉與花生。

2. 維他命B群

維他命B2、B6、B12、葉酸（維他命B9）都與睡眠有密切關係。其中維他命B2能消除煩燥不安，幫助難以入睡者以改善睡眠品質。B6同樣可協助人體製造血清素。B12能改善焦慮易怒的症狀，進而更容易入睡。補充維他命B群可以吃瘦肉、肝臟、甘藍菜、小麥胚芽、燕麥、花生等堅果類、蛋、深綠色蔬菜。

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3. 鈣

鈣質是人體中重要的營養素，除了維持骨骼健康，對於睡眠也有影響。缺乏鈣質會使人易怒、失眠、抽筋、腰酸背痛、易痛經和易掉頭髮。適時補充鈣質能使大腦壓抑興奮感，幫助入睡。補鈣可以吃乳製品、魚類、豆類、深色的蔬菜（椰菜花、甘藍類蔬菜和芥蘭菜）。

4. 鎂

鎂的功用在於能幫助骨骼牙齒生長，同時也有調節神經與肌肉收縮的功能。缺乏鎂會使人情緒暴躁，導致入睡困難。能補充鎂的食物有深綠色蔬菜（菠菜、羽衣甘藍、海帶）、堅果（南瓜子、芝麻、杏仁、腰果）、全穀類。

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