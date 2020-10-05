【肩頸痛】手麻無力抬唔起頭？3招紓緩富貴包後頸1條橫紋要小心！

肩頸痛，很多時是因長時間低頭玩電話、用電腦引致，但除了肩頸痛，後頸還可能腫起如一個包，被稱為「富貴包」。註冊物理治療師蔡永基指，有富貴包人士不但影響外觀，更可能出現肩頸痛及手部麻痺無力等症狀 。

富貴包的最大特徵是頸後位置隆起，凸出一個軟組織。（患者提供）

富貴包特徵

富貴包的最大特徵是後頸胸椎位置隆起，凸出一個軟組織。另一個常見表徵，是頸後出現一個很明顯、很深的橫線。註冊物理治療師蔡永基指，有富貴包人士開始時未必會覺痛，但仰頭幅度會逐漸減少，面部難以完全仰高與天花板平行。

▼富貴包的成因、症狀是什麼，又有什麼方法治療？（按圖了解👇👇👇）

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富貴包成因

富貴包又稱為水牛肩或駝背，蔡永基表示，它不算是一種疾病，而是一個姿勢狀態，代表頸椎及胸椎的交界弧度比正常大幅增加。他解釋，脊柱有4個彎曲，從側面看呈S形，即頸椎前凸、胸椎後凸、腰椎前凸和骶椎後凸。

如果經常寒背，胸椎過分向前彎曲，當需要抬頭向前望時，頸椎會被迫過多地向後伸展，這樣胸椎和頸椎的交界就會形成一個突然的轉折，令上胸椎看起來好像拱起了一級，這就是富貴包。

他續指，經常寒背及頭部向前向上抬，以及久坐不動，如低頭玩電話、用電腦的人最易有富貴包。有富貴包不但影響外觀，更可能出現肩頸痛及手部麻痺無力等症狀 。

經常寒背及頭部向前向上抬，以及久坐不動，如低頭玩電話、用電腦的人最易有富貴包。（《未生》劇照）

預防及改善富貴包動作

蔡永基建議，大家可以練習以下三個動作，改善胸椎的活動功能，以及回復頸椎及胸椎的正常弧度，改善及預防富貴包問題。

▼1. 貓式（按圖了解👇👇👇）

▼2. 收下巴動作（按圖了解👇👇👇）

▼3. 毛巾操（按圖了解👇👇👇）