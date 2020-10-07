【高血壓】忍尿掌上壓日常5件事增風險　日醫生教用血壓計降血壓

高血壓，香港每四人便有一人患上，當中約一半並不察覺自身的情況。高血壓一般沒有症狀，患者往往在出現併發症後才發現患病，所以高血壓常被稱為「隱形殺手」。 開電視外購節目《健康原因知多D》其中一集講到，日常生活中有不少活動也潛在增加高血壓的風險，如駕駛、忍尿、做掌上壓等，有高血壓的人士便要小心，此外，節目亦提供了一個簡單的降血壓運動，甚至沒想過血壓計都可以幫助降血壓，非常有趣。

內科醫生森田豐（前排中）指，有高血壓的人，患心肌梗塞、心絞痛等心血管疾病機會率較正常高5.6倍。（影片截圖）

高血壓與前期高血壓

高血壓，是指血壓持續處於高水平的一種慢性疾病。血壓的度數由兩組數字組成，上壓（收縮壓）持續處於140毫米水銀柱（mmHg）或以上，或下壓（舒張壓）持續處於90毫米水銀柱或以上，便屬高血壓。而收縮壓處於120至139毫米水銀柱之間，或舒張壓處於80至89毫米水銀柱之間，則屬於前期高血壓，應多加注意。

▼高血壓症狀（按圖了解👇👇👇）

性急易怒較易患高血壓

攝取過多鹽分、肥胖、缺少運動、壓力、遺傳等，都是高血壓的成因之一。《健康原因知多D》中內科醫生森田豐指，有高血壓的人，患心肌梗塞、心絞痛等心血管疾病機會率較正常高5.6倍。由於高血壓沒有明顯的症狀，因此有些人稱之為「沉默的殺手」。

心血管内科醫生大竹真一郎表示，有美國研究指出，鬥心強、性急、易怒、完美主義的人較易患上高血壓 ，他們屬於A型性格，患有心肌模塞的風險比正常高1.5倍。因為他們有過於激烈的競爭心，時常想和人較競，令血管及心臟等循環系統造成負擔，有機會導致血壓上升。

做掌上壓增高血壓風險？

此外，在日常生活中，有不少活動也潛在增加高血壓的風險，如高血壓患者駕駛、忍尿、掌上壓等要注意。

▼增高血壓風險的日常活動（按圖了解👇👇👇）

1.房間太冷

夏天在炎熱的室外，走進冷氣房間會很舒適，但急劇的溫度變化會為心臟帶來負荷，因身體感到寒冷時，會抑制釋放熱力，令血管收縮，導致血壓上升，對高血壓人士也很危險。

2.忍尿

小便不可以忍，忍尿時，膀胱變緊張，交感神經可以令心臟變得活躍，導致血壓上升。一口氣很急地小便，血壓出現急劇變化，也可能導致昏厥。

3.掌上壓

不少人為了預防高血壓而經常做運動，但有些運動最好不要做，尤其是掌上壓。因為做掌上壓時會閉氣，有機會令血壓一時間急劇上升。

做掌上壓時會閉氣，有機會令血壓短時間急劇上升。（影片截圖）

4.駕駛

駕駛時，需持續在一個緊張狀態，血壓會上升30至40，如果原本血壓稍高，例如上壓135的人，結果會升到170，此數值有機會導致昏厥、心肌梗塞等危險。

5.焗桑拿

焗桑拿可以溫暖身體，令血液循環變好，舒服地出一身汗，消除壓力，但高血壓人士要注意，如踏入超過攝氏90度的高溫桑拿房，因室外與桑拿房的溫差會令血壓急劇變化，嚴重可能會失去意識，如果有動脈硬化的話，更可能導致腦梗塞及心肌梗塞等危險。

▼高血壓可引致的疾病（按圖了解👇👇👇）

+ 3 + 3 + 3

血壓計有助降血壓？

心血管内科醫生池谷敏郎指，簡單血管按摩可以有助血壓下降。例如平日有使用血壓計的人，可以增加使用血壓計的次數至3次，幫助血管由外面開始收縮，然後一度阻礙血液流動，隔一會再放開，這一種刺激由血管內壁開始，會釋放一種叫NO的一氧化氮，可以幫助血管擴張，變得柔軟，令血壓下降。

如果你沒有血壓計也沒有問題，以下的一分鐘運動也有助降血壓。

▼1分鐘跪坐降血壓（按圖了解👇👇👇）

同場加映：不少食物也有降血壓的功效，高血壓或前期高血壓人士可以多攝取！

▼10種降血壓食物（按圖了解👇👇👇）