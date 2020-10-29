【薑營養】止嘔防感冒5大好處　日食2克紓緩肌肉痛11天見效？

薑，在大眾市民生活扮演重要角色，炒菜爆香用得上，感冒時還能來口薑茶暖暖身，不僅烹飪台、粵菜好用，做印度式料理也得懂薑。事實上，薑早在幾個世紀以前，就被認為有健康功效，早已廣被使用，其中，薑含有的養分與生物活性成分很有益於人體和大腦，接下來，讓我們來看看薑的五大好處吧！ 文：陳靜筠 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師

▼薑的五大好處（點擊下圖看清！👇👇👇）

1. 薑能改善噁心想吐

以下是幾種噁心的情況，能透過薑來緩解：

- 正在化療的癌症病人，可以嚼食生薑或喝薑茶，來改善手術後引發的噁心想吐。 - 懷孕若會晨吐，可食用薑製的潤喉糖，來減輕噁心。 - 會暈船的人，可以使用薑來減輕症狀。這種作法已流傳多年，研究也顯示薑片和暈船處方藥可能有同樣的療效。

2. 薑可以減輕痠痛感

研究估計，若每天食用薑片可降低25%運動痠痛的程度。另外，研究手肘運動的資料還發現，每天食用2公克（g）的薑片，11天內就能逐步改善肌肉痠痛的情形。此外，薑還可改善經痛（Dysmenorrhea）的許多症狀，有研究顯示，服用薑膠囊的女生，有83%的經痛有所改善；相較之下，使用安慰劑（Placebo）的女性中，只有47%表示症狀有改善。

3. 薑有助於改善骨關節炎

薑有抗發炎的功能，因此能改善骨關節炎（Osteoarthritis）。骨關節炎是一種常見的關節疾病，與身體關節退化有關，病人會產生關節僵硬和疼痛的症狀，若使用薑萃取物可減輕疼痛，並降低藥物的使用。

4. 薑緩解消化問題

薑可以改善因胃消化過慢，所導致的慢性消化不良（Chronic Indigestion），並減緩胃痛與不適。 另外，薑含有酚類物質（Phenolic），可以改善其他消化問題，像是減少腸胃刺激、刺激唾液與膽汁的分泌、抑制胃收縮和減少食物在腸道的移動。除此之外，薑還能抑制細菌，例如造成腹瀉的沙門氏菌（Salmonella）。

5. 喝薑茶能預防感冒

薑可抑制會造成感冒的鼻病毒（Rhinovirus），因此，天氣冷時，不妨喝杯熱薑茶來祛寒保暖。此外，薑還可作為發汗藥（Diaphoretic），來刺激排汗、溫暖身體，進而預防感冒。

▼飲用薑茶的注意事項（點擊下圖看清！👇👇👇）

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：來2克薑薑好！舒緩痠痛又減緩嘔吐】