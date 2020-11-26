【秋冬養生】乾咳皮膚差10大食物潤肺　中醫推介百合雪梨仲有...

時序進入11月，在24節氣中有白露及秋分，其實8月就已經立秋了。所謂立秋就是指秋天到，由於台灣、香港屬亞熱帶氣候，雖進入秋天，但氣候依然處於炎熱狀態，需再經過1-2個月才能明顯感受季節轉變，台灣安南醫院中醫部林峻邦主任提醒，大家在飲食及身體保健部分都需要多加留意為宜。

秋氣屬燥傷肺 對呼吸道、皮膚影響大

秋天日照時間漸短而黑夜時間變長，氣溫開始轉涼因此須早睡早起和雞鳴同步，以減少秋天氣息對身體之影響，不要過度耗損體力以免損傷肺氣津液。林峻邦主任表示，秋氣屬燥易傷肺，對黏膜及呼吸道影響較大，易產生乾咳及口乾，中醫認為肺主皮毛，秋燥易使皮膚乾燥無華。

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秋天易誘發消極情緒 多曬太陽、早睡早起調養精神

秋天因陽氣往內收斂，容易誘發憂愁哀傷等消極情緒，林峻邦主任建議，在精神調養上要盡量心平氣和，保持內心寧靜，並多接受陽光照射，幫助轉移低落情緒；若要充分達到養肺，最好也能早睡早起，早睡能幫助聚歛陽氣，早起則能使肺氣得到舒展。

秋季飲食健康 「少辛多酸」這樣吃

至於秋季的健康飲食原則，林峻邦主任強調，要注意「少辛多酸」，也就是多吃潤肺食物，首選是百合，其次可多吃銀耳、山藥、蜂蜜、秋葵、蓮藕、蓮子、甘蔗、蘿蔔、雪梨等可以滋潤身體食物；體質較燥熱的朋友應少吃辛、辣食物，如蔥、姜、辣椒、胡椒，防止辛溫助熱，加重肺燥症狀，若是屬於較虛寒體質的人，可在深秋時適量食用生薑、紅棗、龍眼等溫潤食物就對了。

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