【更年期】56歲劉美君眼乾頭皮痕抑鬱　更年期如惡夢３款食療紓緩

56歲的劉美君出名身型Fit爆，愛健身，她不時在社交平台大騷馬甲線，但亦曾飽受更年期困擾，她形容惡夢般日子，「最差時不僅出現乾眼症、頭皮痕，甚至有抑鬱症狀。」更年期不適，令女性叫苦連天，眼乾和頭皮痕只是其中徵狀，如何減少更年期之苦？

劉美君日前在網上撰長文，分享更年期心路歷程和身體變化，指自己曾出現乾眼症、頭皮痕，甚至有抑鬱症狀。 （劉美君IG）

劉美君在網上撰文，指40歲後期身體出現變化，經歷了一段很長的更年期前期（即停經前的一段過渡期），最差時期是2016與2017年間。

▼劉美君形容更年期的身體變化，猶如走過地獄（按圖👇👇👇）

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劉美君指，更年期情況最差的時期是2016與2017年間，「眼睛非常乾涸，長期有血絲，簡直想將自己眼球拿出來浸在水中，連眨眼都覺得好困難，還記得當時參與《全民造星》做導師，我經常要滴眼藥水舒緩。」（資料圖片）

更年期為何眼乾眼頭皮痕？

劉美君的更年期經歷，或許更年期的女性也會有共鳴。

香港女性平均約45至55歲進入更年期，包括接近絕經前的一段時期和至少包括絕經後的第一年。

更年期症狀未必人人一樣，有些症狀常見但少人留意，例如困擾劉美君的乾眼症及頭皮痕。健福堂中醫診所註冊中醫師廖瑾璞指，女性月經與沖任脈有關，而更年期開始後，任脈開始衰虛，由於精血和津液皆由任脈負責，任脈虛衰，則精血和津液不能滋養眼晴和頭皮，就會出現乾眼症和頭皮痕癢的症狀。

她建議以下食療紓緩症狀：

▼針對更年期眼乾的食療：杞子杭菊花茶（按圖👇👇👇）

功效：養眼明目

此外，有更年期乾眼症的女性亦可每晚用熱毛巾敷眼10分鐘，緩解眼睛乾澀問題。

▼針對更年期頭皮痕食療：何首烏女貞子茶（按圖👇👇👇）

功效：滋陰養腎，育髮止痕

捱夜、生育太多 更年期較易失禁

除了眼乾及頭皮痕外，更年期女性亦可能較易失禁。廖醫師解釋，年齡增長、每月經量多、捱夜、房事過多或生育太多（3個以上）等，踏入更年期，容易在打噴嚏、咳嗽、尿急時尿液會不自控地流出。

▼針對更年期尿失禁食療：瘦豬肉黨參麥冬湯（按圖👇👇👇）

功效：滋陰補氣

廖醫師提醒，有以上症狀人士，如症狀持續，應盡早向醫生咨詢意見。

▼ 同場加映：由於卵巢功能衰退，導致女性荷爾蒙分泌減少，更年期影響生理及心理，潮熱盜汗，以及失眠或情緒不穩，都是更年期女性經常遇到的問題，詳看【更年期】荷爾蒙變化致汗多易怒 食療補腎紓緩出汗少煩躁

▼女性更年期生理及心理常見徵狀（按圖👇👇👇）：

減壓及做運動舒緩不適

中醫師張婉蘭表示，更年期女性應保持愉快的心情，多進行適度運動鍛鍊，例如游泳、行山、跳舞、瑜伽等，「運動除了可以紓緩身心壓力，促進新陳代謝及改善睡眠外，還可以增加骨質密度、調節體內荷爾蒙變化、紓緩更年期症狀等。」

多吃養陰或生津食物

張醫師建議，絕經前後伴有潮熱出汗、煩躁心悸、憂鬱易怒、面色無華者可飲用甘麥紅糖飲；多吃生津食物減輕潮熱出汗等（虛火）症狀。

▼更年期中醫食療推介 （按圖👇👇👇）：

此外，平日固定補充一些營養素，如植物雌激素、鈣質等，亦能幫助更年期女性紓緩症狀的不適，讓日子沒這麼難熬。

▼4種更年期需補充的營養素（按圖👇👇👇）

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健福堂中醫診所 廖瑾璞註冊中醫師（受訪者提供）

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