消委會鹽檢測｜9款滿分最平$2.6！4款含致癌物岩鹽海鹽幼鹽點揀？

撰文： 張玉如 最後更新日期： 2021-01-19 16:41

鹽是日常必需品，市面上有很多不同食鹽選擇，包括岩鹽、海鹽和常見的餐桌鹽。有指岩鹽、海鹽比餐桌鹽健康，是否屬實？什麼人需慎吃這些鹽？應如何選擇食鹽？消委會測試了39款預先包裝的食用鹽，發現當中含致癌物砷及微量塑膠，有一款含鉛量超標的更售$440一包！

消委會曾就食鹽進行檢測，從超市、百貨公司購入39款預先包裝的食鹽樣本，包括4款餐桌鹽、19款海鹽、1款湖鹽、9款岩鹽／玫瑰鹽、4款加碘鹽、1款燒鹽及1款煙燻鹽，發現當中有一款含鉛量超出標準上限，會影響血壓的收縮壓，及兒童的神經發育、降低智力等。而4款食鹽亦檢出總砷，其中一款樣本更超過標準上限，消委會表示，微量無機砷已可致癌。

▼部分檢出含總砷和微塑膠的食鹽，及一款含鉛量超標。（按圖👇👇👇）

+ 7 + 7 + 7

消委會亦同時列出9款總評分滿分的食鹽，不含金屬污染物、微塑膠或塑化劑，可以安全食用。

▼9款滿分食鹽：（按圖👇👇👇）

+ 4 + 4 + 4

如何選擇食鹽？

食鹽分為岩鹽、海鹽和餐桌鹽。餐桌鹽經高度精製，所以不少人因而轉食岩鹽或海鹽，認為它們較健康。其實三者有什麼分別？哪種較健康？澳洲註冊營養師王穎羚（Hannah）以下會拆解食鹽的疑惑，並提出食用建議。

鹽：用熱水和洗潔精等清潔完砧板後，把鹽沾在抹布上，鹽和砧板磨擦的過程，有助去漬及去潺。（資料圖片）

食鹽5大疑惑

1. 完全不吃鹽會較健康？

鹽除了添加食物的味道及帶出餸菜風味外，王穎羚指鹽亦提供人體所需的鈉質，有助平衡身體電解質，令肌肉及神經系統操作維持正常。

雖然鹽當中的鈉對身體有一定益處，但不宜攝取過量，過量可引致高血壓、增加鈣質流失等問題。

▼6種攝取過量鈉可能出現的症狀：（按圖👇👇👇）

+ 8 + 8 + 8

每天攝取鹽上限少於1茶匙

世界衛生組織建議，成人每天攝取鈉的上限為2,000亳克，相當於1茶匙鹽。

對於高血壓人士，美國心臟協會建議，最理想每天攝取低於1,500亳克鈉，即少於1茶匙鹽，特別是高血壓人士。美國心臟協會亦曾發表研究指出，每天減少攝取1,000亳克鈉，有助降低血壓

王穎羚提醒，除了留意鹽的攝取量，亦要注意醬料和湯水的鈉含量。因為衛生署2014/15年發表的健康調查報告反映，18至84歲的成年人每日平均進食8.8克鹽，當中的主要來源不是鹽，而是醬料及湯水等，包括豉油、蠔油、湯水、火腿、肉腸、燒味、鹵味等。

2. 岩鹽、海鹽及餐桌鹽是什麼？

市面上有各種各樣的食用鹽，常聽的包括岩鹽、海鹽及餐桌鹽（幼鹽），它們有什麼分別？

▼岩鹽、海鹽及餐桌鹽的分別：（按圖了解👇👇👇）

+ 6 + 6 + 6

3. 有指岩鹽、海鹽含較多礦物質，對身體較健康？

除了岩鹽和海鹽，餐桌鹽都含有極微量的礦物質，包括鉀、鈣、鎂、鐵、鋅等。但一般來說，岩鹽和海鹽含較多礦物質，但只屬微量。

▼根據一項研究，不同鹽含有的礦物質成分如下：（按圖了解👇👇👇）

+ 7 + 7 + 7

雖然岩鹽和海鹽所含的礦物質較多，但屬極微量的，若要以鹽補充所需營養，便需吃很多鹽才起作用。因此，並不建議攝取鹽作為礦物質的主要來源，只要日常維持均衡飲食，就能攝取足夠的礦物質。

4. 岩鹽、海鹽是否比餐桌鹽更健康？

現時未有研究顯示或比較不同類型鹽對健康的影響。但由於鹽的成分都是由氯化鈉和少量礦物質組成，成分相似，因此對健康的影響不會有太大的差別。

不過，由於餐桌鹽容易結塊，因此製造過程中，一般會添加防結塊劑，多屬二氧化矽，雖然分量少，但有食物敏感或對添加劑敏感人士應多注意。如想減少攝取添加劑，可選擇較少加工的鹽，即岩鹽和海鹽。

5. 市面的低納鹽人人也適宜食用？

攝取過量鈉質會影響健康，因而有低納鹽、低納醬料和低鈉湯底等出現，但是否人人適宜進食這些低鈉食品？

低鈉產品大多使用氯化鉀取代氯化鈉，從而減少鈉質含量。但對長期服用多種藥物、腎病患者，低納鹽中的氯化鉀可能會影響藥物和健康。

健康食鹽建議

1.建議選用天然食材調味

．含有谷胺酸的食物如菇菌類、番茄

．香草、檸檬汁、洋蔥粉、黑椒、薑、蔥、蒜頭等

．逐漸減少使用食鹽或現成醬料，味蕾會慢慢適應

2.注意分量

岩鹽和海鹽鈉含量少，可能減少鹹味，消費者可能因而使用多了分量，須留意

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