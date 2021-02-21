減肥｜粗腿下半身肥胖超難減？山楂茶艾葉水泡腳必睇4招1個月見效

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-02-21 10:02

每天為了工作盡心盡力，青春年華不斷流逝，唯一增多的只有你的屁股和大腿肥肉嗎？加上過年吃爆多，體重一去不復返，許多女生超懊惱，上半身明明很瘦，但大腿粗到爆、屁股超肥，衣櫥裡的裙子褲子已經穿不下了嗎。台灣知識型YouTuber《77老大》傳授簡單超實用4招，只要持續1個月，將鬆垮的下半身脂肪全部提拉緊緻。

77老大解釋，造成下半身肥胖原因有2個，第1為身體濕氣重，傳統醫學「濕熱下注」說的就是濕氣會累積下半身，造成下腹部、臀部、大腿容易腫脹；第2則為氣滯血瘀，每天翹腳、愛穿緊身褲，或是久坐不運動，當下肢血液循環或淋巴回流很差，即稱為氣滯血瘀。綜合上述原因，只要做到除濕加上疏通血氣，啤梨身材就能迎刃而解。

▼4招狂鏟下身肥肉（點擊下圖看清！👇👇👇）

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77老大親身傳授4招，堅持1個月效果看得見，讓你雄壯威武下半身、鬆垮軟胖的脂肪全都緊緻拉提：

第1招：象腿肥臀再見茶

準備丹蔘、山楂、桂枝各5克，薏仁、伏苓、荷葉、白朮、蒼朮各3克，裝進小布包放入600c.c.水中煮10分鐘，或是用保溫瓶悶泡30分鐘，對於水腫腿、肌肉腿、脂肪腿都非常有效，一周喝2-3次，持續1個月效果驚人。

第2招：泡腳

超厲害的瘦身降脂泡腳方，使用艾葉、桑枝、羌活各6克，山楂、酸棗仁各10克，桂枝3克、老薑3片、柑橘類果皮1顆，通通丟進1000c.c.水中，煮滾後再煮20分鐘，接著加進泡腳桶或浴缸裡，再加水調整成適合溫度泡腳20-30分鐘，要超過腳踝位置，約高15-20公分效果才會好。泡腳方利水消脂增加代謝，能讓腿部線條緊緻動人，一周1-2次持續1個月效果好到哭。

第2招：泡腳（YouTube@77老大影片截圖）

第3招：按穴道

4個神奇穴位有事沒事敲2分鐘，能消除水腫脂肪腿，想要打造美腿小屁股絕對要按，比亂按效果好10倍。

伏兔穴，改善大腿線條，有肌肉痠痛非常有效，位於大腿外側膝蓋上方8根手指頭處。

血海穴，能補血養血、活血化瘀，只要循環好自然就會瘦，對於肌膚也有保養效果，例如青春痘、濕疹。位於大腿內側膝蓋上方2吋的位置。

陽陵泉穴，紓經活絡、氣血回流，在膝蓋下外側腓骨小頭處。

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第4招：運動

在辦公室內、居家都可做的徒手瘦下半身超簡單運動。

小腿外擴蘿蔔腿，面牆雙手撐牆，右腳後拉一大步，腳尖向內30度，腳底平貼地面不可顛腳，感覺到小腿拉伸，有助紓緩小腿後的腓腸肌、消除蘿蔔腿。

1分鐘夾物瘦腿，坐椅子前1/3，上半身打直坐挺，取一有厚度的物品夾於雙腿中間，以膝蓋內側用力夾，當感覺大腿微微痠痛感再放鬆，可瘦大腿內側及後側。

伸蹲坐椅20次，可燃燒屁股大腿的脂肪。雙腳微分開坐在椅子前1/3，雙手握拳緩緩站起，坐下時屁股輕輕碰椅後再站起來，重複20次，能感覺到大腿內外側及屁股燃燒脂肪、有緊緻感。

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（01製圖）

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