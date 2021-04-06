減肥｜椰菜洋葱4種蔬菜湯2周減7kg！瘦身增免疫力加1種食物更護肝

撰文： 健康2.0 最後更新日期： 2021-04-06 10:02

別小看一碗蔬菜湯，只要利用常見的椰菜、洋蔥、紅蘿蔔等蔬菜燉煮出來，不僅有豐富膳食纖維和植化素，還能助你減肥！設計蔬菜湯的國際藥膳師岡本羽加，以自身的減肥經驗來驗證減脂瘦身湯隱藏的瘦身力。

瘦身湯淨化腸道，養成易瘦體質

一般在中醫的認知中，「虛寒」、「便秘」、「嚴重的肩膀僵硬」等不適症狀，大多都是氣、血、水不足或阻塞。主要是因為偏食、不規律的生活習慣，造成氣血水失衡、體內堆積老廢物質、血液循環不良，導致生病或肥胖。

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國際藥膳師岡本羽加的「減脂瘦身湯」有助於排出體內的老廢物質。只要準備4-5種常見的蔬菜，例如椰菜、洋蔥、紅蘿蔔等，以極少量的雞湯粉和海鹽調味、燉煮後即可完成。如此簡單的湯品，除了蔬菜的美味和甜味，還含有豐富的膳食纖維和植化素等成分。

剛開始執行時，只要在晚餐前先喝一碗，等到習慣後，再將瘦身湯依序加入早餐和午餐的行列。蔬菜會幫助身體排出體內堆積的毒素，進而調整腸內環境。腸道乾淨，消化順暢，就能養成易瘦體質。

驗證效果！減脂瘦身湯讓她成功瘦了7公斤，16年不復胖

設計蔬菜湯的岡本羽加，以自身減肥經驗，來驗證減脂瘦身湯的瘦身力。岡本羽加提到，只要吃了麵包、零食點心、即食麵等「陰性」（中醫所謂的寒性）食物，身體就會渴望攝取更多。因此，相信很多人都曾有因為不好的飲食習慣，導致身材愈來愈胖的經驗。減脂瘦身湯能幫助身體切斷「虛寒惡性循環」，吃具有高暖身效果的蔬菜湯，身體就能取回原本的知覺。

岡本羽加說，自己曾經也很愛吃麵包、布甸、零食點心，因此當時的體型完全和苗條沾不上邊。她在思考減脂瘦身湯食譜的同時，自己也開始飲用蔬菜湯。在「這個蔬菜湯對身體很好！」以及不斷堅持的過程中，她愈來愈少吃像麵包那樣的食物，且只花了大概2周的時間，就瘦了7公斤。

在那之後，她決定要多吃蔬菜湯、糙米和乳酪，成功讓體重一直維持在45公斤。減脂瘦身湯從營養學角度來看，也是非常優秀，能提高免疫力，讓身體健康。

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利用蔬菜湯，從體內變漂亮

飲食上必須注意的是，要嚴守一日三餐。尤其是早餐，畢竟是一天的開始，吃飽才能補充能量。

岡本羽加公開自己的早餐，大多是充滿蔬菜的減脂瘦身湯、一道蔬菜拌菜或常備菜，再加上一顆酸梅。酸梅所含的檸檬酸有助於肝功能運作，此外，要注意攝取含有豐富酵素的生菜和水果。晚餐則是一道主菜加上兩菜一湯，這麼一來，一天攝取的營養會更均衡。

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本文摘自：《餐前改喝一碗減脂瘦身湯，2週瘦7公斤》岡本羽加著

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