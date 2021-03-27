生痱滋懶人包｜缺營養或口腔癌成因預防7須知　吃甜椒消痱滋湯水

撰文： 張玉如 最後更新日期： 2021-03-27 12:00

生痱滋令人疼痛難忍，失去胃口，更會出現口臭等問題。生痱滋是因為熱氣還是身體缺乏營養？何時需要求診？有什麼方法消除痱滋？

生痱滋大概每個人都試過，進食時會大感疼痛，甚至變得口齒不清。要消除及預防痱滋的出現，必先了解什麼是痱滋，生痱滋的原因，才可對症下藥。

多吃「熱氣」的炸物，容易長痱滋？（圖片：liptutor.org）

1. 痱滋是什麼?

根據衛生署資料，痱滋會導致口腔黏膜腫脹。痱滋開始時是橢圓形或圓形的小泡，一天後其邊緣會變成紅色，中央則呈微黃或灰白色，並形成微凹的潰瘍。當進食辛辣、鹹、酸等味道濃郁的食物，患者會更感疼痛，唾液也會增多。

2. 生痱滋因為缺乏維他命？太熱氣？

生痱滋成因至今仍未有定論，但西醫和中醫分別認為與以下因素有關。

▼西醫生痱滋的可能成因：（按圖👇👇👇）

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中醫認為痱滋與熱氣上火有關

中醫將痱滋分為虛火及實火。如因吃太多燒烤、煎炸、辣或熱氣食物造成的痱滋則屬「實火」；而因熬夜、經期或壓力大，所造成的痱滋，就屬「虛火上炎」，休息不足、免疫力差時就容易發作。

實火通常痱滋是色紅並腫痛，伴隨口渴、喜歡喝冷飲、大便硬結、小便黃赤、舌紅苔黃等。實火又分為「腸胃積熱」及「心火旺」兩種。

•「腸胃積熱」：起病急，痱滋通常分佈在唇頰、齒齦、上齶，黏膜紅赤灼熱、疼痛重、口臭、流口水、 便秘、舌紅苔黃厚

•「心火旺」：痱滋通常分佈在舌頭（舌上、舌邊）、紅色疼痛、心煩氣躁、舌尖紅、苔薄黃

•「虛火上炎」：久病虧虛，口舌潰瘍稀疏色淡反覆發作、疲倦、口乾、心煩氣躁、盜汗、舌紅少苔等

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3. 生痱滋可能是患癌警號？如何分辨痱滋和口腔癌？

很多人認為生痱滋很小事，但如果你的痱滋在2星期內仍未癒合便要小心！因痱滋一般情況下會於7至14天內痊癒，假如它2周以上仍未癒合或經常出現，並在痱滋周圍有硬塊，則有罹患口腔癌的可能，別擅自以痱滋膏塗拭了事。

▼如果除了生痱滋，並懷疑有以下口腔癌的常見症狀，便應盡快尋診：（按圖👇👇👇）

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如發現痱滋除了長在口腔內之外，生殖器官也出現潰瘍，或眼睛發炎，就要小心，有機會患上貝賽特氏症（Behcet's syndrome）。此病為慢性反覆性自體免疫的疾病，最嚴重可喪失視力，因此不容忽視。

4. 幾時需要求診？

如果舊的痱滋還沒痊癒便長出新的痱滋，「一波未平，一波又起」或不停在各個部位反覆生痱滋，便應看醫生，以診斷有否患上其他疾病或需要接受治療。

▼生痱滋出現這些情況要求診：（按圖👇👇👇）

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5. 生痱滋要戒口？

當進食辛辣、鹹、酸等味道濃郁的食物，會刺激到痱滋，更加疼痛。因此，生痱滋期間不應該吃辛辣、刺激性等食物，會加重發炎的情況。

6. 生痱滋吃什麼可加快痊癒？

香港營養師學會認可營養師吳耀芬（Kathy）指，多進食含維他命B雜、C的食物可助口腔黏膜癒合，並促進細胞的新陳代謝，加快痱滋癒合。

▼含豐富維他命B雜的食物：（按圖👇👇👇）

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▼含豐富維他命C的食物：（按圖👇👇👇）

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註冊中醫師鄧蕙盈則推介幾個滋陰清潤的食材和飲品，有助紓緩生痱滋的不適，包括鮮甘蔗汁，多食雪耳、百合、馬蹄。

▼5款有助緩解生痱滋的食療：（按圖👇👇👇）

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7. 漱口有助消痱滋？

不少人生痱滋會用鹽水或漱口水漱口，以消炎和加快痱滋痊癒，是否真的有效？正確使用方法如下：

1. 用暖鹽水早晚漱口：一茶匙鹽與溫水混合

有助帶走口腔中的細菌，有助痱滋痊癒，但謹記勿過濃，有可能會弄巧反拙令唾液減少。

2. 漱口水漱口

可清潔口腔，減少細菌入侵，加速痱滋癒合

3. 濃茶漱口：一湯匙茶葉泡茶

茶葉含茶單寧、維他命C等成分，除了消炎殺菌外，還可促使痱滋癒合及紓緩痛楚

8. 預防痱滋有方法？

要預防痱滋，必先維持良好的生活習慣，才可避免細菌乘虛以入：

• 保持口腔清潔

• 注意飲食衛生，餐具應經常消毒

• 食物要新鮮、清潔，多食新鮮蔬菜和水果

• 不宜過食肥甘厚膩之食物

• 清潔口腔時，動作宜輕，避免損傷口腔黏膜

• 飲食宜清淡、忌辛辣剌激、粗硬及過鹹食品

• 補充水分，保持大便通暢

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