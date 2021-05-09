傷口癒合｜維他命C蛋白質6種營養促傷口癒合　奶蛋黃淡斑增免疫力

撰文： Heho健康 最後更新日期： 2021-05-09 17:02

生活難免多少會受傷，有些小傷口不需特別照顧也能好得很快，但是如果是因為手術開刀或是意外造成比較大的傷口，在傷口照顧上就要多費點心思。

傷口除了紅腫熱痛，最怕的就是「感染」、「留疤」。所以照顧傷口就變得很重要，除此之外「飲食」也是非常重要的，若是飲食不均衡、營養不足，都會連帶影響到傷口的瘉合能力。像是維他命C缺乏時，就會延遲或阻礙傷口癒合並易出現皮膚潰瘍。以下就來告訴你，吃什麼營養素可以幫助傷口癒合！

▼促進傷口癒合的營養素（點擊下圖看清👇👇👇）

+ 7 + 7 + 7

1. 蛋白質：可以修補身體的組職、調節生理機能。

蛋白質可說是身體建構新的組織或修補舊組織所需的「材料」。假如蛋白質攝取不足，會延後傷口癒合及降低抵抗力，而引起併發症。

食物來源：牛奶、乳製品、雞蛋、魚、雞、瘦肉、豆腐等。

2. 維他命A：促進纖維母細胞產生，可以促進傷口癒合。

缺乏維他命A會阻礙傷口的癒合，維他命A參與細胞分化、上皮成纖維細胞增殖以及膠原蛋白，並起著重要的作用，而且維他命A還有抗氧化作用，可美白皮膚，在傷口的癒合過程中發揮雙重作用。

食物來源：肝臟、紅蘿蔔、南瓜、番茄、木瓜、牛奶、番薯葉等深綠色蔬菜。

3. 維他命C：促進傷口癒合，抑制黑色素生成，有美白、抗氧化、淡化斑點的功效。

傷口癒合過程中需要靠膠原蛋白來填充，因為膠原蛋白充滿孔隙的立體結構，就像先用模版蓋好一個個結構，讓修復細胞進去，傷口修復速度就會比較快，也比較不容易產生疤痕。而膠原蛋白合成的過程中，有一個重要的角色就是維他命C。如果缺乏維他命C，膠原蛋白就沒有辦法有效合成。維他命C是一種還原劑，可減少黑色素的形成，淡化斑點。

食物來源：番石榴、奇異果、柑橘類、橙、檸檬、青椒、椰菜花等。

4. 維他命B雜：可以增加蛋白質的吸收利用率。

維他命B1、維他命B2、維他命B6能夠幫助預防傷口感染，也可幫助身體更有效率使用蛋白質。

食物來源：豆類、燕麥片、堅果類、蛋黃、牛奶、花生、酵母等。

5. 鋅：有助於促進傷口的癒合、提升身體免疫力。

因為鋅是新陳代謝所需多種酶的啟動因數，參與人體脂肪、蛋白質及核糖核酸的合成與代謝，有利於表皮細胞的分裂生長，加快傷口新生肉芽組織形成，同時還可以預防感染。

食物來源：堅果、豆類、蟹貝類、肝臟、瘦肉、蛋黃、木耳等。

6. 鉀：可補充因為傷口而流失的組織液成分。

鉀有助於人體細胞與組織的正常運作，並能調節血壓。

食物來源：牛奶、莧菜、番薯葉、金針菇、番茄、香蕉等。

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