護腳｜腳痛腰痛可能著錯鞋！平底天天同款都錯4招減不適冰水泡腳?

撰文： Hello醫師 最後更新日期： 2021-05-27 14:16

日常生活中不論是站著或走動，各種行動都需靠雙腿的支撐。人在走路時，每踏一步，腳所承受的總重量是體重的1.5倍，因此穿著舒適的鞋子非常重要。若穿著不合適的鞋長時間站立或走動，除了可能腳痛之外，腳踝、膝蓋、臀部和背部也會感覺不適。 撰文：張雅惠 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師

▼如何挑選適合的鞋？（點擊下圖看清👇👇👇）

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一般而言，造成足部不適都是因為鞋型不符腳型，以及鞋跟過高的緣故。若穿著尺寸不合的鞋子易導致腳畸形，甚至拇指外翻、長雞眼和繭等。根據研究，若因工作需要久站，最佳的腳跟高度並非完全平底，而是大約比鞋尖高0.6公分，最高至5公分。此外，挑選能提供足弓支撐的鞋墊是很重要的，它可幫助減少足部的疼痛。為此，足外科醫生建議買鞋最好在晚上，因為腳會比較腫大，而購買尺寸稍微大一點的鞋，可幫助腳適應足弓支撐的鞋墊或是矯正器。

特殊腳型選鞋要點

對正常腳型者而言，挑選低跟、薄且柔軟的鞋，通常較舒適與理想。但有扁平足和高足弓的人，通常雙腳容易感到疲累，需要慎選鞋款與鞋墊。對扁平足的人來說，不適合穿夾腳拖等平底鞋。因為先天或後天的影響，足弓塌陷而使足板變平，需要有足弓支撐功能的鞋墊。而高足弓的人多半因為先天內側足弓過高，使身體重心落在足部外側，因此鞋墊需要具吸震能力，減少腳部受到衝擊的機會。這兩類的人在選購支撐足弓的鞋子或鞋墊時，建議多多試穿或找專業人員訂做，因為足弓支撐的弧度過高或過低都不好。

宜經常更換穿著鞋款

長時間穿高跟鞋除了導致前腳疼痛，還可能導致骨盆前傾、下背部疼痛。若因工作不得已需要穿高跟鞋，請在休息時將高跟鞋換下改穿低跟鞋，如此可防止足部肌肉和關節過度使用。此外，即使平常不穿高跟鞋也建議定期換鞋穿。若每天穿同雙鞋，可能在無形中使腳長期受到同種壓力而造成傷害。

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如何改善久站的不適？

1. 伸展：整天站立或走路會使肌肉僵硬和疼痛，建議每小時儘可能地伸展，放鬆並拉長肌肉。可偶爾踮腳尖或利用樓梯與台階，將腳尖踩上台階邊緣，稍微將腳跟踩低，伸展後腳踝至小腿肌。若辦公室不易找到台階，也可直接將腳跟觸地，腳掌整個垂直地向上翹，與地面愈垂直愈能感覺到腳踝與小腿肌肉被拉扯，這動作不管是站著或坐著都能做。

2. 冰敷：若您沒有心血管疾病，不妨在脫完鞋後，馬上試試裝桶冰水將腳泡在水中，可紓緩長時間站立產生的腫脹和發炎現象。

3. 按摩：溫和按摩足弓和腿部可以放鬆肌肉，幫助腳復原得更快。

4. 抬腳：將雙腳抬高至牆上或墊高的枕頭上，有助於減少腿部的腫脹。

如果感覺雙腳持續疼痛或情況惡化，或甚至有麻麻的、刺痛感等現象發生，請儘速找專業醫生檢查。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：久站傷腳～足部舒緩與鞋墊挑選對策】

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