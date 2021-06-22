當造水果│榴槤好處多　助男士補腎壯陽　惟不宜大量進食

撰文： 醫師Easy 最後更新日期： 2021-06-22 11:00

踏入夏季，空氣中傳來榴槤獨特的氣味。 對於榴槤，反應往往都很兩極：喜歡的人一想起就口水直流；不喜歡的人甚至一聞到就會想吐。但這個「水果之王」的營養價值其實很高，中醫指榴槤性熱，歸肝、腎、脾三經，有強身健體、健脾補氣、補腎壯陽、活血散寒的功效，幾乎有三隻雞的補身功效。本文請來香港註冊中醫師何慧潔醫師，講解榴槤到底是否所有人都適合進食。

食榴槤好處多多 男女都適合的恩物

對於虛寒體質的女性來說，何醫師認為可以適量食用榴槤來補養身體。因為榴槤具有活血祛寒的功用，可作為寒性體質者的天然理想補品，能夠緩解女性經痛之餘，還能緩解貧血症狀。而且榴槤含有豐富具抗氧化成分的維他命C，能清除體內的自由基，將氧化壓力降至最低，延緩肌膚老化的速度。

除了「寒底」的女士適合食用，榴槤對於不同階段的女士都有益處。由於它富含高水分，能讓皮膚保持濕潤；對孕婦來說，因為榴槤含有很高的葉酸，能保護胎兒的腦和脊椎發展，加上鐵和銅的成分，可幫助製造紅血球。而產後婦女體質較虛弱，忌吃生冷食物，也可根據體質吃榴槤補身。

榴槤所含的營養豐富，女性產前產後都可以食。（圖片：the singapore Women's Weekly）

除此之外，在馬來西亞更有俗語「榴槤出，沙龍脫」點出榴槤的功用。沙龍是馬來人傳統的衣着，衣褲兩用。有人指這句話解釋有二，一是指榴槤飄香季節，為了買來吃，即使囊中羞澀，也要典當褲子換錢買，當地人對榴槤的痴迷程度可見一斑；另有一說指榴槤含激情素，能撩撥原始慾望。何醫師指出，榴槤的確有補腎的功效，所以壯陽之說不無道理。腎虛人士適量進食的話有助提升性功能，但服用者切勿以為榴槤與一般藥物一樣可達到即時壯陽的效用。而且榴槤性熱易上火，底子燥熱或血氣方剛的青年更不宜進食過多。對於愛健身的男士來說，榴槤含有豐富的蛋白質和脂類，對機體有很好的補養作用，亦是良好的果品類營養來源。

榴槤全身都是寶，但不能多吃。（圖片：Mental Floss）

榴槤周身都是寶 不要浪費殼及核

很多人吃完榴槤都會慣性地把殼扔掉，但其實榴槤殼的好處多籮籮。榴槤硬殼裏的白色瓤是非常優秀的降火良物，只需要取適量的榴槤瓤加水和少許鹽煲滾，把水喝下即可減少吃榴槤所引起的上火，而且能去除嘴巴吃榴槤過後濃郁的味道，用瓤水來洗手也可以消除手上的榴槤味。需要注意一點的是，毛巾沾上榴槤瓤水後會發黃，所以最好用舊毛巾或黃色的毛巾。至於榴槤核也有保健作用，榴槤核沒有榴槤肉那麼燥熱，而如果將榴槤核曬乾後，用來煲水飲，有滋陰補血及補腎健胃的作用。

硬殼裏面那一層白色的瓤是寶藏。（圖片：新加坡新聞頭條）

與山竹合稱夫妻果 惟脾胃虛弱切勿亂試

雖然榴槤好處多，但千萬不可多吃。因為榴槤熱量高，每100克就有約162卡路里，而一般整個榴槤重約500至600克；如果吃掉全個，就已經攝取了近1000卡路里。所以患有三高（高血壓、高血糖、高血脂）、糖尿病及肥胖人士，都是不太適合食榴槤。另外，榴槤的鉀含量亦相當高，腎病患者亦不宜多吃。

何醫師表示榴槤應避免與酒精、辛辣、油膩、煎炸等食物一同進食。由於酒精、辛辣及煎炸食物都屬熱燥，會加重上火現象；而油膩食物和榴槤同吃則會加重脾胃負擔，容易出現消化不適，因此消化能力較弱的人士不宜過量食用。

再者燥熱體質、容易上火、陰虛火旺的人士，如要吃也只能淺嚐一小塊；虛寒體質、經常怕冷、手足冰冷人士在享受美食時，也要顧及脾胃的消化能力。有人說食完榴槤後可再吃少量如山竹的寒性水果，以平衡榴槤帶來的火氣。何醫師對此說法並不贊同表示理論上兩種水果一冷一熱可互相中和，但因它們都是糖分較高的水果，實際上一齊進食容易進食過多，反而引起腸胃不適，何醫師對此並不建議。怕榴槤燥熱，最好的方法都是少量進食。

山竹和榴槤被稱為水果界的「情侶」，合稱夫妻果。（圖片：風采Feminine）

何慧潔醫師，香港註冊中醫師。（照片由醫師授權刊登）