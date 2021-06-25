刮痧｜1個穴位清熱去濕　中醫教點刮瘦身腿變幼10下肌肉即放鬆？

撰文： 健康2.0 最後更新日期： 2021-06-25 10:02

天氣愈來愈熱，也讓人感覺不舒服，總覺得整個人霉霉的，好像全身充滿了濕氣。台灣中醫師鄒瑋倫教大家用刮痧的方法，幫身體排濕健脾。

鄒瑋倫說，身體濕氣重屬陰，這時就找陽氣很旺、太陽高照的地方，來幫陰氣代謝掉。膝陽關便是一個很好的排濕穴道。

膝陽關是專屬關守，它位在膝蓋外側，與整個經絡有關。此外，從臀中肌到股二頭肌、也是髂脛束肌往下至小腿肌肉的必經之處。

膝陽關是專屬關守，它位在膝蓋外側，與整個經絡有關。（健康2.0授權使用）

膝陽關：清熱祛濕

鄒瑋倫說，膝陽關因為陽氣很高，可以清熱、降溫、袪濕、除濕，還可降掉身體煩熱不安的脹氣。

但要怎麼樣刮，才會除濕、肚子變小、腿變細？

刮痧一定要避開骨頭

鄒瑋倫提醒，刮痧一定要避開骨頭，所以先在股二頭肌上面找一個凹陷處，這裡按下去會有痠痠的感覺，就是膝陽關穴。建議先用具有清涼的油膏，塗抹在膝陽關穴後再刮痧。不建議使用滋潤乳液，它會讓人產生悶熱感。

▼消水腫刮痧法（點擊下圖看清👇👇👇）

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先用刮痧板往上刮痧，大概三下就很有感覺（痠痠的），之後可以往外擴散，也就是盡量往下方、腿後肌與股二頭肌的方向去按（刮）。

鄒瑋倫提到，很多人在跑步或運動後，為了紓緩腿痠，就一直用按摩槍往股四頭肌去按，其實都忘記了位在較深層的髂脛束肌，因為它是肌筋膜的交會處（往大腿中外側可以摸到一條筋），要記得對這條肌腱做按摩，才能紓緩運動的痠痛讓肌肉放鬆。

她建議，可沿著委中（後膝窩正中央）、委陽穴（膝窩外緣）往上刮大約10公分，當覺得腿部放鬆後，再往小腿方向刮。

至於刮痧時會有咕嚕咕嚕顆粒狀的感覺，大約刮10到20下就會消失了，腿也跟著放鬆了，建議大家可以試試看，幫自己身體除濕。

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