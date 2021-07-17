減肥｜排毒去濕控食慾5穴位唔郁都瘦身？老鴨湯消脂再見麒麟臂！

減肥是不少女性的終生事業，天時暑熱也不能例外。註冊中醫師畢麗虹指，夏季其實是個減肥的好季節，更推介了5個瘦身穴位及2款湯水，有助改善腰間「救生圈」、「麒麟臂」等問題。

撰文：健福堂註冊中醫師畢麗虹



夏天運動20分鐘=冬天運動1小時

夏至過後，最炎熱的日子才真正開始，隨便站著都會出一身汗，減肥成效事半功倍。而且夏天能減掉沉睡的脂肪，將老化脂肪再次燃燒。

天氣炎熱，汗腺分泌旺盛，人體新陳代謝也比較迅速，容易排汗，排出多餘油脂，促進機體脂肪的消耗，所以夏天運動20分鐘相當於冬天運動1小時，還可以改善身體氣血循環，排出殘留毒素。對比冬天沒那麼容易拉傷肌肉和關節，減肥也相對容易，只是戶外運動時要慎防中暑。

食慾隨著氣溫的升高而降低，所以夏天相較於冬天更容易控制飲食。（《藍色海洋的傳說》劇照）

減肥排毒去腫穴位

運動以外，亦可透過按壓穴位控制食量、促進新陳代謝，避免脂肪或水分在體內積聚。

▼以下5個穴位有助針對不同身體部位瘦身及控制食慾！（按圖 👇👇👇）

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1.帶脈穴：瘦腰、健脾去濕、刺激內臟蠕動、改善便秘



2.風市穴：排除大腿多餘水分，使大腿變苗條



3.中脘穴：調胃，控制食慾



4.臂臑穴：促進血液循環，排除手臂內的廢物和多餘脂肪，增加手臂肌肉的彈性，令上臂緊緻



5.委中穴：打通小腿肥胖的阻塞點，改善小腿內循環，通絡止痛，減少臀部和腿部脂肪囤積



▼排毒減肥湯水（按圖 👇👇👇）

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冬瓜豆腐蝦米湯：消腫利尿，減肥



黃芪芡實老鴨湯：健脾益氣、利水消腫，益腎固精，消脂活血



夏天飲食宜忌

宜吃食物



西瓜：熱量低，含水量高。不過升糖指數較高，注意適量食用

▼同場加映：吃西瓜時有什麼需要留意？（按圖 👇👇👇）

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青瓜：富含膳食纖維、多種維生素、鉀、鎂等礦物質。另外青瓜中含有丙醇二酸，這種成分可抑制糖類物質轉變為脂肪

芹菜：含水量達到95.4%，富含葉酸、維生素C和維生素K，膳食纖維含量也很高，助產生飽腹感。不過，芹菜有降血壓的效果，不適合低血壓的人群食用

忌吃食物



高熱量飲品及食物：果汁、汽水、雪糕、奶茶

健福堂註冊中醫師畢麗虹（撰文者提供）

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