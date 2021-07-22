減肥｜餐餐薑葱蒜睡眠充足助瘦身　8個小習慣促新陳代謝早餐必吃?

過去日子經常居家防疫，你也胖了嗎？台灣營養師宋明樺提供8招輕鬆提升代謝率，讓肥胖不上身。



新冠肺炎疫情改變了我們的生活方式，宋明樺指出，活動量變少、作息不正常、盯著新聞增加壓力，以及隨時都可以吃東西等原因，都可能間接影響到代謝率、熱量攝取導致肥胖，而肥胖就這樣悄悄的找上你。

8個日常小習慣遠離肥胖（點擊圖片查看👇👇👇）

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宋明樺表示，居家防疫善用一些小技巧，可以輕鬆提升代謝率，肥胖不上身，幫你遠離肥胖的問題。

1. 適量黑咖啡或無糖綠茶

咖啡因可以提高基礎代謝率，兒茶素對於脂肪代謝有正面影響。

2. 飲食中要有足夠的蛋白質

很多人減重只吃蔬果，絕對不利於代謝率的維持，建議每餐都攝取足夠的蛋白質，是維持高速代謝的最重要關鍵，足量的蛋白質可以讓你在進食後，更有飽足感，且能維持瘦體組織。

3. 餐餐要有辛香料

菜餚中加點辛香料，可使體溫升高、加速血液循環，例如：薑、大蒜、蔥、薑黃、黑胡椒。

4. 一定要吃早餐

早餐是一天內最可以隨便吃的一餐，吃早餐的人，基礎代謝率會比不吃早餐的人上升8~10％；如果作息不正常，就會直接影響到吃早餐的習慣。

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5. 重視含碘食物

碘是製造甲狀腺素的原料，甲狀腺素可以促進細胞代謝，增加體內的氧消耗，天然食物如海帶、紫菜、海苔、蠔、蝦，都是碘的豐富來源，不必特別去補充碘補充劑。

6. 足夠飲水量

水分參與體內所有的代謝反應，身體一旦缺水直接影響代謝率，建議餐前可以喝水，就能幫助瘦身。

7. 良好且足夠的睡眠

一般來說，飢餓素在體內分泌高峰，在早上7~8點、中午12點、晚上7~8點與半夜1點，可以想像若是熬夜追劇、辦公，就可能在半夜1點飢餓素高峰期，感到飢餓去吃宵夜。良好的睡眠品質，可以在睡眠過程分泌足夠的瘦素，促進身體代謝率與抑制飢餓感。

8. 泡澡（浸浴）

泡澡不僅能讓體溫上升，皮膚上的毛細血管都會擴張，也能促進血液循環、新陳代謝，幫助排出老廢物質，泡腳也有不錯的效果。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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