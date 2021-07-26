張敬軒「遮遮」B形麵包早餐血糖更升？　早餐4大原則換麥包配恰蛋

張敬軒不時都會在社交平台上載外傭「遮遮」炮製的早餐，昨日（25/7）又在Instagram上載「遮遮」的新菜式，就是三塊B形白麵包加果醬。白麵包在張敬軒的餐桌上老是常出現，究竟吃白麵包做早餐是否有足夠營養？



張敬軒在Instagram上載了「遮遮」BBB白麵包早餐，搞笑指是張宅早晨全餐的B餐 「B形麵包」，代表BreadBreadBread。

▼張敬軒早晨全餐B餐（按圖👇👇👇）

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▼張敬軒「遮遮」的愛心早餐層出不窮，過往又炮製過哪些？（按圖👇👇👇）

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吃白麵包血糖易升

早餐不少人都會吃麪包塗果醬，但有營養師認為，白麵包加果醬有可能會導致血糖波動太大。台灣營養師蕭瑋霖曾指出，醣（白麵包）加糖（果醬）這類型食物對血糖影響非常大，早餐應盡量避免，以免造成飢餓感惡性循環﻿。

▼3種早餐地雷組合（按圖👇👇👇）

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全麥麵包替代白麵包

家營營養中心營養師温巧晴則認為，身體經過一晚沒有進食的情況下，腦部需要足夠且穩定的血糖供應才能維持正常運作。如果想吃一個營養全面的早餐，應包含豐富的碳水化合物、蛋白質和纖維。高纖維可令血糖水平穩定，令我們有足夠能量，精神集中，豐富蛋白質則可以提供飽腹感和胺基酸供給大腦所需。

因此，温巧晴建議可用全麥麵包替代白麵包，全麥麵包能夠為人體提供碳水化合物，而且含有豐富的膳食纖維，能夠增加飽肚感，亦有助穩定血糖。

選擇果醬時，可盡量選擇一些無額外添加糖的天然果醬，其熱量和糖份較普通果醬低。（unsplash）

配烚蛋好過加果醬

至於果醬，生產商為了延長保鮮期和增加甜味，大部分果醬會加入大量砂糖或使用高濃度糖漿，令糖分大大提高，因此温巧晴建議，應盡量選擇一些無額外添加糖的天然果醬，其熱量和糖份較普通果醬低。

此外，配搭烚蛋一隻、煙三文魚1片或水浸吞拿魚2湯匙，均可提供豐富的蛋白質，有助身體細胞生長和修補。



同場加映：營養師推薦健康早餐4大原則

營養師建議，健康早餐有4大原則，分別是水、蛋白質、堅果及蔬果。有些人習慣以多士、貝果等麵包類解決早餐，會發現這些都是以碳水化合物為主的食物，容易使血糖產生很大的波動，而且容易吃完後讓自己昏昏沉沉，整個早上工作效率都不好。這時候建議可以加個蛋、吞拿魚補充蛋白質，還能讓腦袋更清醒。

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▼同場加映：較低鈉方包鈉含量排名（按圖 👇👇👇）

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「家營營養中心」營養師温巧晴（受訪者提供）

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