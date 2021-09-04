便秘｜飲熱水加劇便秘冰水改善胃酸倒流？　芝麻清腸3食療助排便

多喝水固然可以改善便秘，但你知道若常喝熱水有可能會令便秘加劇嗎？喝冷水和熱水有什麼分別？水要怎樣喝才能維持腸道健康，有效防止便秘？



常說多喝冷水對身體有壞，但原來喝熱水也不一定等於健康。台灣身新醫學診所院長梁恆彰、主治醫生楊翠蟬在著作《自律神經失調：冷處理，抗發炎》中指出，胃食道的括約肌及腸道蠕動會受外在環境及冷熱食物的影響，例如身體遇熱就吃不下，遇冷就令人食指大動。

▼常喝熱水為什麼會便秘加劇？（按圖👇👇👇）

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常喝熱水便秘加劇原因

容易便秘的人若常喝熱水，不但無法改善情況，反令腸胃蠕動變慢，容易導致脫水，使糞便變得乾硬，更難排便，因為體內的消化道遇熱時會受刺激，加上交感神經處於過度興奮的狀態，令括約肌及腸胃平滑肌得以放鬆，減少腸道蠕動與消化作用。如括約肌長期處於鬆弛的狀態，也容易有胃酸倒流與胃脹氣的問題，甚至令問題反覆發作。

相反，喝冰水或會在短時間內令胃食道過度收縮，令腸胃不適，但對於腸胃道收縮不良所引起的症狀，如胃酸倒流、胃脹氣及便秘則非常有效。

▼喝冰水可改善胃酸倒流？（按圖👇👇👇）

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喝冰水改善胃酸倒流原因

當人喝冰水時，消化道會受刺激，副交感神經便會令消化道蠕動、胃食道的括約肌與腸胃的平滑肌收縮、則可幫助消化。相反，若習慣喝冷水的人，間中有腹痛和腹瀉的症狀時，只要喝熱水便可隨即紓緩。

受便秘問題困擾的你，可能是常喝熱水所致。（tanushreerao/unsplash）

同場加映：你知道某些大便形狀也是身體響起的警號嗎？👇👇👇

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受便秘問題困擾的人，不妨可嘗試慢慢降低飲食的溫度，讓身體可循序漸進適應，減少喝熱水，再加上做適量及有規律的運動，便可有助解決問題。

▼怎樣才算便秘？1日不排便算不算是便秘？（按圖👇👇👇）

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香港註冊腸胃肝臟科專科醫生黃子群醫生表示，人體一旦缺水，腸道容易吸乾水分，令大便變得乾硬、甚至便秘，因此應多喝水補充人體水分。此外，平日應多補充蔬果、水分及膳食纖維，助腸道蠕動及排便，建議有便秘問題者，嘗試養成一個既定的排便時間、排便時應專心及盡量避免忍大便。

喝冰水好處

喝冰水不單止有助排便，喝冷水還有以下好處，如有助提升人的運動表現及耐力、為人體運動後補充水分及燃燒卡路里。

1. 運動時喝冷水：改善運動表現和耐力



一項針對45名身體健康男性的研究發現，與飲用室溫水相比，鍛鍊期間飲用冷水可顯著降低核心體溫的升高，防止身體過熱，從而改善一個人的運動表現和耐力，鍛鍊更成功。

2. 運動後更能補充水分



據一項小型研究指出，6名研究對象做輕度運動後飲用不同溫度的水，發現改變水溫會影響他們的出汗反應及喝水量。當飲用攝氏16°C（60.8°F）的水時，研究對象喝的水更多，汗水更少，所以能補充水分的最佳溫度可能為攝氏16°C（60.8°F）。

3. 助燃燒卡路里



喝水代替含糖飲料，對消化有益，而喝冷水可幫助消化時消耗更多卡路里，因為身體必須更加努力地保持體內的核心溫度，但喝冷水並不是減肥的方法，減肥不只講求減少卡路里。

同場加映：飲冰水原來有助減肥？冰水對人體的好處壞處你要知！👇👇👇

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雖說喝冰水對人體有多種好處，但也應了因為解個人體質是否適合，以免造成反效果。假如你有鼻塞、感冒問題，就應避免喝冷水，據一項研究發現，喝冷水會使鼻粘液變厚，並且更難通過呼吸道，因此喝冷水有機會加劇鼻塞問題；此外，假若你的食道虛弱或患有食道疾病時，也應避免喝冷水，因為在2012的一項研究中發現，喝冷水會加劇「食道弛緩不能症」，使食物卡在下食道而不能消化。

▼同場加映：喝暖水的好處，你知多少？（按圖👇👇👇）

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適時喝冷水及熱水，可為人體帶來益處，如促進排毒、血液循環及有助預防感冒和改善鼻竇健康，以下多喝暖水的好處，你又知多少？

1. 排毒清毛孔



天然健康倡導者認為，熱水有助身體排毒，而當水溫熱得足以使人的體溫升高、令人出汗時，便可在人體出汗時排出毒素，有助清潔毛孔。

2. 促進血液循環



熱水是天然的「血管擴張劑」，可擴張血管、改善血液循環、更有助肌肉放鬆及減輕疼痛。

3. 預防感冒和改善鼻竇健康



喝熱水有助粘液更快地移動，或會使人咳嗽和用力將鼻內物質噴出，可紓緩鼻塞；而水蒸氣則有助於疏通鼻竇；熱敷鼻部則可減輕感冒和鼻敏感引起的壓力。

喝熱水有助粘液更快地移動，或會使人咳嗽和用力將鼻內物質噴出，紓緩鼻塞。（Candidbcolette / unsplash）

除了要懂得運用冷熱水紓緩便秘之外，註冊中醫師鄧蕙盈建議，以下3類體質的便秘問題，可利用不同的食療紓緩。

1. 熱氣：大便乾結、小便短赤、腹脹、腹痛、口乾、口臭、體溫高、面紅怕熱



推薦茶療︰番瀉葉決明子菊花茶

功效：清腸胃熱，降火通便

材料：番瀉葉5克，決明子5至10克（打碎），菊花2至3枚

做法：將材料洗淨後，倒入500至800毫升熱水，悶泡5-10分鐘。

2. 氣虛：有便意、便後疲乏、大便不乾硬、手腳冰冷、腰膝痠冷、面色白、怕冷、易肚痾



推薦食療︰火麻仁蜂蜜露

功效：益氣消積，潤腸通便

材料：火麻仁10克，山楂5克，陳皮1-2片、適量蜂蜜

做法：將洗淨火麻仁打碎，山楂、陳皮洗淨。將火麻仁和山楂加入鍋中，倒入一公升水，煮30至40分鐘，最後加蜂蜜調味。

3. 血虛︰大便乾結、排便困難、面色淡白、心悸、氣短、健忘等



推薦食療︰黑芝麻合桃糊

功效：補益肝腎，養血通便

材料：黑芝麻500克、糯米粉 200克、冰糖 適量 及合桃500克

做法：黑芝麻洗淨後瀝乾，用小火乾炒熟後，放在攪拌機內磨成粉。合桃洗淨瀝乾平鋪烤盤上，150度烤10分鐘，放在攪拌機內磨碎。將黑芝麻粉入鍋加水，加冰糖，加入炒至稍黃的糯米粉，小火邊煮邊攪勻。入碗時加一勺合桃碎即完成。

▼除了穴位按摩外，改善生活習慣也可有助你紓緩便秘問題（按圖👇👇👇）

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資料來源：《自律神經失調：冷處理，抗發炎》