石榴皮水｜止肚瀉便血效果最強！加薑加糖3茶療養脾生津2類人不宜

每當轉季，腸胃總特別敏感，易有消化不良或腹瀉問題，此時可來一杯石榴皮水紓緩不適。石榴皮味酸性溫，最適宜患有腹瀉、口舌乾燥人士飲用。石榴皮還可抗菌，甚至對付蟲蟻！



石榴皮味酸性溫，入大腸、腎二經，具生津止喝、止腹瀉、止血功效，能紓緩男士遺精、女士白帶過多的症狀。香港註冊中醫師李騫賢指，石榴皮含有根皮鹼，可抑制引起腹瀉、痢疾的細菌，也能使腸黏膜收斂，減少分泌物，有效紓緩及治療腹瀉、痢疾等問題。

▼石榴皮到底有什麼功效？（點擊下圖看清👇👇👇）

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石榴皮功效

石榴皮可以泡水飲用，一般以石榴皮乾沖泡，具抗菌止瀉的作用，若以新鮮石榴皮取替，功效又是否相同？中醫師李騫賢指，兩者皆有抗菌、止腹瀉、止痢疾之用。新鮮石榴皮對生津止喝、胃口開的功效較顯著，但要留意石榴皮每次服用量不宜過多，也不應自行增加石榴皮的用量，因為石榴皮的瀉力功效強勁，服用過量有機會造成反效果，甚至出現毒性反應如發熱、頭暈、噁心、視力模糊等症狀。

新鮮石榴皮對生津止喝、胃口開的功效較顯著；而石榴皮乾則對止腹瀉、止血的功效較顯著。（matyszczyk / unsplash）

石榴皮是否人人適用？

石榴皮既可止瀉，又可令人胃口大開，是否所有人都適宜服用？中醫師李騫賢提醒，由於石榴皮含有大量糖分，因此糖尿病患者食用時，有機會使體內血糖含量升高，加重病情；石榴皮具收斂腸胃之用，因此便秘者也不應食用，否則只會更難排便。

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石榴皮不宜同食：海鮮

不少人喜歡在大魚大肉後喝杯茶消滯，但要注意的是，飲用石榴皮水時，不可進食海鮮，因為石榴皮含有鞣酸化學物質，可導致腹痛、消化不良，甚至嘔吐等。

▼石榴皮茶療有咩功效？（點擊下圖看清👇👇👇）

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1. 石榴皮糖飲︰養脾止瀉、去腸胃細菌



2. 石榴開胃飲 ︰生津開胃、促進腸胃消化



石榴皮有咩注意事項？（Sahandbabali / unsplash）

新鮮石榴皮3大神奇功效

1. 清潔爐頭



將石榴皮洗淨後，可利用石榴皮清潔廚房的油污。方法很簡單，只需用石榴皮磨擦污迹，再用抹布清潔便可。

2. 殺菌除異味



石榴皮含酚類物質「單寧」，不但可以抑製細菌滋生，更有去除異味的功效，因此平日可放在家中雪櫃、洗手間辟味。

3. 驅蟲蟻



石榴皮味酸，其散發的香味則對蟲蟻、蟑螂有刺激性作用，可把石榴皮放在家裏角落、地下皆可作天然的驅蟲材料。

石榴皮功效顯著，石榴本身又有什麼營養價值？👇👇👇

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