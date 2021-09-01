茄汁檢測｜9成高糖高鈉李錦記最高地捫第4　茄汁比鮮茄更抗氧化?

茄醬是大部分人食薯條必沾的醬汁，為不少食物如三文治和意粉添味。番茄的番茄紅素雖然抗氧化和有益心臟，但以番茄製成的茄醬則暗藏高糖和高鈉陷阱。我們在市面抽取了10款番茄醬，發現當中9款屬高鈉和高糖，長期攝取過量鈉會增心血管病、骨質疏鬆症等慢性疾病風險。哪些茄醬較高糖高鈉？茄醬比番茄更富營養？



番茄醬少吃多滋味，多吃有可能攝取過多糖分和鈉。我們分別在百佳、惠康和一田隨機挑選及檢測10款茄醬的糖分和鈉含量。

茄醬雖然具酸味，但糖分含量亦不惹少。（Oisix）

茄醬最高糖有5粒方糖？

茄醬雖然具酸味，但糖分含量亦不惹少。根據食安中心資料，每100克含超過15克糖即屬高糖食物，10款茄醬中有9款同屬高糖，當中李錦記番茄醬的糖分最高，每100克有25克糖，即5粒方糖，已達每日建議糖分攝取量，而KAGO鹽糖卡路里減半番茄則最低糖。

不過，大部分人不會吃100克茄醬，假設以麥當勞一包茄汁10克為食用份量，進食10克李錦記番茄醬便攝取了2.5克糖，佔每日建議糖分攝取量的10%。

世界衞生組織（WHO）建議，每人每日糖分攝取量不應超過總熱量的5%，最多亦不應超過總熱量的10%。以成人每日攝取2,000千卡熱量計算，每日來自糖分的熱量應少於100至200卡路里。1克糖含4卡路里，即每日糖分攝取量應少於25至50克（即約5至10粒方糖）



▼茄汁糖分排名，由最低至最高排（按圖👇👇👇）

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攝取過多糖分可使體重上升，更令皮膚變差，例如長暗瘡、女性經期荷爾蒙失調，甚至提早出現皺紋及老化，還可能導致肥胖、高血壓、糖尿病等慢性疾病。

9成茄醬屬高鈉

食安中心資料，每100克食物含超過600毫克鈉可界定為高鈉食物。檢測發現，10款茄醬中有9款屬「高鈉」。當中李錦記番茄醬的鈉含量最高，每100克有1380毫克鈉，即3.45克鹽，約0.7茶匙鹽。而百倫堡番茄醬則最低鈉，每100克有380毫克鈉，兩者足足相差一千毫克鈉。

假設以麥當勞一包茄汁10克為食用份量，進食10克李錦記番茄醬便攝取了138毫克鈉，即約0.35克鹽。

世界衞生組織建議成人每日的鈉攝取量應少於2000毫克，即略少於1茶匙鹽（1茶匙食鹽約重5.8克，含2300毫克鈉）



▼茄汁鈉含量排名，由最低至最高排（按圖👇👇👇）

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鈉攝取過量可能會水腫，而長期攝取過量鈉會增加高血壓、中風、骨質疏鬆症的風險，並加重腎臟負荷或患上慢性腎衰竭。

▼鈉攝取過多會出現水腫和什麼症狀？（按圖 👇👇👇）

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茄醬比鮮番茄富營養？

番茄中的茄紅素是類胡蘿蔔素的一種，是強大的抗氧化物，除了避免皮膚曬傷外，也能減少自由基對身體的傷害、延緩老化，和預防某些癌症、糖尿病或心臟病。

生吃番茄提供維他命C，而煮熟的番茄則含更豐富的茄紅素。茄紅素屬於脂溶性，在製作過程加熱可以破壞番茄的細胞壁，而和油脂一起烹調下成分會溶入脂肪中，更易被人體吸收。每100克生番茄，只含2.3毫克番茄紅素。番茄醬和茄汁的番茄紅素含量遠比生番茄高，分別是32.5毫克和16.7毫。

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▼番茄亦富含纖維素和維他命C等，即睇番茄7大健康功效（按圖👇👇👇）

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