乾眼症｜長期忽視乾眼嚴重可致失明！專家教你自我篩檢乾眼指數

乾眼症是眼科常見的問題之一。除了老年人眼乾視茫，台灣研究顯示，乾眼症有年輕化趨勢，研判與3C產品使用量有關。因新冠疫情未歇，上班、上課、吃喝玩樂都轉為線上，緊盯3C時間大增，乾眼問題層出不窮。



乾眼不是症狀，而是真正的疾病

台灣台北馬偕紀念醫院眼科鄭惠川主任指出，許多人以為眼睛乾澀是眼睛不適的症狀，事實上，乾眼症不只是症狀，而是一種需治療的疾病。長期忽視乾眼問題，恐造成角膜病變，甚至視力受損、失明，嚴重程度不容小覷。

乾眼症不只有乾澀，症狀很多樣。（按圖看看乾眼症狀👇👇👇）

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角膜是眼睛的第一道防線。角膜前方有淚液分佈，淚液由外而內共3層，分別是脂肪層、水層和黏液層，主要維持眼睛濕潤，如果其中一層分泌不足或不穩定，使得淚液滲透壓變高，就會造成角膜破皮或發炎，導致症狀發生。

但是乾眼並非都「乾」到無淚，有部分乾眼症患者初期淚水量反而增多，主因是基礎淚水分泌不足，反而刺激淚腺引起反射性淚水，也就是「假性溢淚現象」，易讓患者錯估乾眼狀況而疏忽就醫。

注意四症狀，避免乾眼症造成視力損傷

乾眼症有四大症狀：「眼睛乾澀易疲勞；眼睛模糊有異物感；眼睛有灼熱感、刺痛感；眼睛畏光，對外在刺激很敏感」。他提醒，只要眼睛出現上述的症狀，都應儘速就醫，避免乾眼症造成的視力損害。

鄭惠川指出，乾眼症成因複雜，可歸納出四大高風險族群：3C產品重度使用者、65歲以上長者、停經後女性、自體免疫疾病患者；此外，長時間不正確佩戴口罩、長期配戴隱形眼鏡、雷射術後者短期內也較一般人容易有乾眼問題。

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隨著年齡增長，淚液分泌功能會逐漸退化因而減少分泌，統計發現，逾三成65歲以上長者有乾眼症症狀。停經後婦女，因卵巢失去功能，無法分泌女性荷爾蒙，間接導致淚液減少。自體免疫疾病患者，如紅斑性狼瘡、風濕性關節炎、乾燥症等，體內會出現自體抗體，攻擊淚腺，亦可能導致乾眼症。

讓人意想不到的是，長時間佩戴口罩竟也成乾眼症元凶？鄭惠川說，長時間以不正確的方式佩戴口罩，導致口罩無法貼合鼻樑，呼吸氣流會向上流動通過眼球表面，增加淚液的蒸發，無形中增加了乾眼症風險。

乾眼症自我篩檢，別輕忽眼乾澀問題

鄭惠川建議，若懷疑罹患乾眼症，切勿輕忽，建議可先透過「眼表疾病指數量表（OSDI）」自我檢測，若數值超過13分，應儘速至醫療院所就醫，透過醫師專業檢查與診斷進行乾眼症的診斷，並尋求專業治療，避免眼睛澀問題成為損傷視力的最大元兇。

眼表疾病指數量表（OSDI）（Heho健康授權使用）

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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