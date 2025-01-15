乾燥症｜唱歌無氣肺活量明顯減退？注意5潛在危險信號恐肺部病變

台灣45歲的林小姐熱愛歌唱，卻因發燒感染後頻繁乾咳、氣喘，肺活量下降，連練唱都成挑戰。經診斷，她罹患乾燥症，一種常被忽視的自體免疫疾病，不僅引發口乾、眼乾，還可能損害肺臟等器官。



乾燥症究竟對身體有哪些隱藏的危害？該如何及早發現並有效控制？醫師表示，有5大症狀要特別留意。

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肺活量減退竟是乾燥症惹禍

45歲的林小姐是一名熱愛歌唱的合唱團成員，卻因一次發燒感染後，頻繁出現乾咳與體力下降，甚至在練唱時感到氣不足，肺活量明顯減退。經台灣萬芳醫院胸腔科檢查，林小姐被診斷為間質性肺病變，隨後轉診至台灣萬芳醫院風濕免疫科陳瓏方醫師，確診為乾燥症。經過半年積極治療，她的肺功能完全恢復，重拾歌唱人生。

乾燥症是什麼？嚴重恐影響重要器官

乾燥症的學名為修格連氏症（Sjögren's syndrome），是一種慢性自體免疫疾病，因免疫系統錯誤攻擊自身的外分泌腺體而引發口乾、眼乾等症狀。陳瓏方表示，乾燥症的患者會產生自體抗體，例如anti-SSA（Ro）和anti-SSB（La），這些抗體不僅影響唾液腺與淚腺，還可能影響其他器官，如肺臟、心臟、腎臟或神經系統等重要器官。她形容這種疾病如同「溫水煮青蛙」，症狀發展緩慢，容易被忽略。根據統計，女性罹患乾燥症的機率遠高於男性，發病年齡主要集中在40～60歲之間。

此外，乾燥症常與其他自體免疫疾病共存，例如紅斑性狼瘡或類風濕性關節炎。陳瓏方指出，免疫疾病之間的關聯性高，一些患者可能同時出現多種自體抗體，導致疾病的重疊症候群。這說明乾燥症患者需警惕其他潛在的免疫疾病。

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症狀與警訊：乾燥症的潛在危險信號

林小姐的案例凸顯了乾燥症對肺部健康的潛在威脅。陳瓏方表示，乾燥症可能導致肺部病變，例如間質性肺病或肺纖維化。臨床上，約有10％～20％的乾燥症患者出現肺部問題，需特別注意以下潛在危險信號：

1. 口乾與眼乾：進食需要水輔助吞嚥，頻繁使用人工淚液。

2. 持續乾咳：無感染情況下，症狀超過一個月仍未改善。

3. 異常疲倦：即使簡單的日常活動也感到力不從心。

4. 氣喘與體力下降：如爬樓梯或輕微運動後比平常更容易喘氣。

5. 夜間口渴頻繁：夜間起床飲水次數顯著增加。



如果出現上述症狀，應儘速至風濕免疫科就診，接受專業評估與治療。陳瓏方強調，如果患者經常出現乾咳或氣喘，應安排肺功能檢查。這是一種非侵入性測試，通過吹氣測量肺活量及氣體交換能力。肺功能檢查能幫助早期發現病變，避免病情進一步惡化。

乾燥症治療策略：雙管齊下控制病情

針對林小姐的病情，陳瓏方採用雙管齊下的治療策略，包括口服免疫調節藥物與低劑量類固醇。她解釋道，免疫調節藥物通常需2至3個月才能見效，因此會搭配低劑量類固醇，快速改善急性症狀。類固醇在短期內效果顯著，但長期使用可能引發副作用，如骨質疏鬆、月亮臉和胃腸問題。因此治療期間需逐步減藥，以降低風險。

此外，林小姐使用了兩種口服藥物，一種為健保給付，一種為自費藥物，經過半年治療，病情得以有效控制。治療過程中，醫師會定期調整藥物劑量，並根據患者的耐受性進行優化，確保療效的同時降低風險。

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乾燥症能否根治？維持緩解是關鍵

陳瓏方指出，目前乾燥症無法根治，但可以透過及早診斷、積極治療與健康生活方式達到長期緩解。目標是讓疾病進入緩解期，病人的臨床症狀消失，並且透過定期追蹤避免症狀復發。乾燥症的發病與基因及環境因素密切相關，患者需保持健康的生活習慣，例如戒菸、避免空氣污染，以及規律運動與均衡飲食，以降低疾病惡化的風險。

肺功能檢查是一項安全、無放射線的測試，適合用於乾燥症患者的長期追蹤。陳瓏方建議，如果初次檢查肺功能正常，患者可以每一到兩年進行一次追蹤；若已經有肺部病變史，則建議每年檢查一次；如果短期內呼吸道症狀急速惡化，亦可以提早安排檢測，以便及時發現治療效果或病情進展。

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