保健品｜吃魚油真能護心血管？吃1食物預防心血管發生更有益處

大家都聽過魚油功效，像是可以保護心血管等，但這是真的有效嗎？台灣腎臟科醫師王介立分享了一篇由世界知名資料庫考科藍，整合86項隨機對照試驗的研究，評估魚油對心血管疾病的影響。



世界知名資料庫考科藍曾分析魚油對心血管影響

王介立表示，2020年考科藍綜述整合了86項隨機對照試驗（超過162,000名受試者，隨訪至少1年），重新評估長鏈Omega-3（魚油，主要為EPA和DHA）對心血管的影響。

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增加魚油攝取對於心血管預後益處很小

結果顯示，增加魚油攝取對全因死亡率、心血管死亡率、總心血管事件、腦中風、心律不整幾乎沒有影響（差異很小或無效應），僅在冠心病死亡率和事件發生率上有些微益處，然而臨床意義極小。以研究來看，大約需要167人長期服用，才可預防1例冠心病事件。總體而言，魚油對主要心血管預後益處甚微。

王介立補充，該考科藍分析未發現魚油效應因劑量、試驗持續時間，而顯著不同。不過，近年重大試驗（REDUCE-IT）曾針對使用高劑量純EPA製劑（icosapent ethyl、4克/天）在高風險且高三酸甘油酯血症患者中，顯示5年內主要心血管事件發生率降低25％，但此族群同時接受斯他汀治療。

另一項高劑量魚油（EPA+DHA 4克/天）的STRENGTH試驗則未見顯著益處，暗示EPA與DHA組合與純EPA在效果上可能有差異。考科藍將不同試驗綜合後，未能證實高劑量或服用更久，能帶來更大心血管保護，顯示REDUCE-IT的亮眼結果可能受試驗設計或安慰劑選擇等影響。

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一般人吃魚對於預防心血管發生更有益處

美國心臟學會（AHA）先前建議，對於已有冠心病者可考慮每天約1克EPA+DHA魚油補充，但對於一般人群預防首次心血管事件，則強調飲食吃魚優於補充劑；美國預防醫學工作小組（USPSTF）對於魚油則尚無特定建議，但2022年評估維他命的報告指出，單獨服用魚油並無明顯預防獲益。

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魚油在降低高三酸甘油酯方面效果明確（劑量相關），約可降低15％血三酸甘油酯，因此高劑量純EPA已獲FDA核准用於特定高風險患者。安全性方面，中低劑量魚油耐受良好；高劑量則可能輕微增加出血傾向與心房顫動風險。總體而言，一般劑量魚油對主要疾病預防效益有限，特殊高風險族群及最佳配方值得進一步研究。

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