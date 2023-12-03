行路｜日行萬步觀念已過時？醫生教正確走路2大原則速度快步伐寬
撰文：健康2.0
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日行萬步真的能變健康嗎？
台灣名醫江坤俊表示，日行萬步的觀念已過時，每天快走3次、每次10分鐘，就能促進健康了。
定期走路好處（按圖看清👇👇👇）
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走路算是運動？
江坤俊認為，走路算是一種運動，但如果想要靠走路來鍛鍊身體，一定要符合2大原則，第一，走路速度要夠快，第二，走路步伐要夠寬。
走路速度要多快？
江坤俊表示，一般建議，一分鐘要走120～140步，會感覺心跳加快、稍微會喘，就是正確的走路速度。
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走路步伐要多寬？
江坤俊建議，走一步的步伐距離應有65～85公分，大約是2個斑馬線的距離，如果用小碎步走路，就不算是運動了。
日行萬步對身體好？
江坤俊認為，日行萬步的觀念已過時了，建議的走路頻率應是每天3次，每次10分鐘即可，走路速度快、走路步伐寬，才能真正有益身心健康。
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