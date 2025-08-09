脫髮問題｜頭髮愈變愈幼代表身體不健康？一次看清掉髮5大原因

頭髮的生長健康不只代表頭皮的健康，同時也可以反映身體各處的狀況。



如果發現自己的落髮量增加、頭髮變細、髮縫愈來愈大，可能不只是老化的因素，還有可能有其他的原因，像是慢性病或自體免疫疾病所導致。

頭髮愈變愈細，代表身體的「不健康訊息」

很多人以為頭髮長不好是因為營養不夠，像是鋅和蛋白質攝取不足等。不過在現代社會，真正因為營養不良導致頭髮變脆弱的情況，其實並不常見，因為從日常飲食中就能攝取足夠，除非是長期不吃肉或海鮮的人，才比較有可能出現缺乏。

相較之下，反而鐵質比較容易攝取不足，而台灣人也常見有「缺鐵性貧血」。缺鐵性貧血以及遺傳造成的地中海性貧血，都會有掉髮的問題，因為貧血會讓身體無法運送足夠的氧氣、養分給頭皮，頭髮生長的自然就不是很健康。

不健康的頭髮症狀

- 頭髮變細

- 頭髮變少

- 頭髮髮片變薄、稀疏

- 頭髮變得更容易掉落



導致掉髮的5種原因

1. 老化

2. 雄性禿

3. 慢性發炎、慢性病

4. 自體免疫疾病

5. 體重過輕、過度減重



當發現頭髮愈變愈細，愈變愈薄，代表頭髮的生長速度變慢，可能是老化、慢性病，或自體免疫疾病引起。老化中最常見的就是雄性禿，而慢性病可能像是糖尿病也會引起掉髮。男性的掉髮有95％都是因為雄性禿，而在女性身上則比較常見是因為自體免疫疾病的掉髮。像是紅斑性狼瘡、乾燥症、甲狀腺問題等，都是女性常見的免疫疾病。

- 紅斑性狼瘡：免疫系統攻擊全身器官包含頭皮，所以引起掉髮。

- 乾燥症：免疫系統會攻擊產生潤滑、體液的腺體，包含汗腺。

- 甲狀腺亢進／低下：內分泌混亂，無法合成頭髮所需要的材料，引起掉髮。



無論掉髮狀況是一下子掉一大把，或是只有每天少一點、少一點，只要頭髮愈變愈少、變細或是出現各種不健康的症狀，建議還是到醫院來詳細檢查，找出原因對症下藥。

