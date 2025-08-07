愈休息結果愈累？醫揭自律神經失調引發多樣化症狀　這樣做可改善

開門一進客廳，你的動作是放下手袋，一頭栽進沙發？還是走到飲水機喝杯水解解渴？專家告訴你，躺沙發只會讓你更疲累！什麼道理呢？



現代許多上班族面臨生活忙務、工作壓力大的困擾，再加上生活步調緊湊，直接與間接壓力和緊張焦慮變成常態。日本研究自律神經醫學的學者發現，調整日常習慣與作息，可幫助自律神經恢復平衡，讓身心靈健康。如果是下班回家第一個動作是倒在沙發上休息，還不到上床睡覺的時間，反而可能會出現疲勞感。

讓交感與副交感神經各有主場 不能亂了套

台灣成大醫院神經部主治醫師洪煒斌表示，自律神經系統是負責自動調控心跳、呼吸、消化、體溫與內分泌等功能的神經網絡，主要分為交感神經與副交感神經兩部分。交感神經主要促進身體活動，而副交感神經則促進身體休息與修復，兩者應維持「動態平衡」，以支撐身體健康運作。

台灣國立陽明交通大學附設醫院神經內科主治醫師廖誼佳指出，副交感神經會讓心跳變慢、血壓下降，甚至可以控制腸胃道的蠕動。一旦這套系統出現問題，就可能導致身體出現一些狀況，例如血壓非常不穩定，或腸道蠕動變得異常，進而導致生理上的不適。

台灣竹山秀傳醫院家醫科主治醫師楊舜清解釋，交感神經就像是油門，平時白天工作、上緊發條才能應付壓力、考試等，都需要交感神經興奮帶動；而休息的時候則是副交感神經主導，有點像是煞車，讓人體能夠休息。門診病人常來主訴「我怎麼愈休息感覺愈累？」這就是自律神經失調的徵兆。

自律神經失調會引發多樣化症狀

洪煒斌表示，當自律神經系統失調，即交感與副交感神經功能失衡時，會引發多樣化身心症狀。若交感神經過度亢進，常見症狀包括心悸、胸悶、呼吸急促、焦慮、緊張、頭痛、血壓升高、失眠、腸胃蠕動異常等。反之，若副交感神經功能過強，可能出現疲倦嗜睡、注意力不集中、血壓偏低、頭暈、胃口不佳、腹瀉、手腳冰冷與反應遲緩等情況。此類失調常與長期壓力、情緒困擾、睡眠不足、生活作息紊亂等因素有關。

廖誼佳補充，有些人會感覺排尿困難，甚至有些男性會抱怨早晨勃起困難，這些都是判斷病人是否有早期自律神經失調的依據。另外，一些後天性的發炎性疾病，如格林巴瑞氏症候群，甚至是一些毒素或自體免疫的影響，都可能會引起自主神經的病變。

生活作息規律有助自律神經平衡

台灣東元綜合醫院家庭醫學科主治醫師姜惠珊建議，作息要規律，希望能夠有固定的睡眠時間和活動時間。另外，咖啡因和酒精的攝取要適量，因為這些都會刺激交感神經系統，過度刺激可能會影響晚上的休息和睡眠品質。

另外，有些疾病可能會導致自主神經病變，例如神經退化性疾病，最常見的柏金遜症有一個兄弟病叫做「多重性系統退化症」，最常見的特色就是生理機能會產生自主神經退化，病人可能會有姿態性低血壓，例如蹲下去突然站起來，血壓會降低。

物理治療與藥物輔助緩解症狀

廖誼佳表示，在臨床上治療自主神經失調，最主要是透過物理性的治療以及藥物輔助為主。物理性的治療，例如有姿態性低血壓的患者，可以使用一些繃帶或彈性襪來增加血液的回流，減緩不舒服的感覺。若症狀太嚴重，無法透過這些物理方式緩解，可以改變血壓的一些藥物，讓病人獲得比較好的日常生活機能。

專家也提醒，盡可能在睡前減少電子產品使用，可降低藍光暴露，有助於改善睡眠狀況。基本上大部分交感、副交感神經的狀態，可透過生活飲食與運動調整，若狀況嚴重，應盡速就醫進一步治療，避免拖延病情。

