補充維他命D能否降低重症？研究揭維他命D與COVID-19住院風險有關

英國倫敦國王學院的Maria Monroy-Iglesias博士領導的研究團隊，針對血中維他命D濃度與COVID-19感染風險及重症住院率之間的關聯進行大規模分析，結果發現，維他命D不足與COVID-19重症住院率息息相關。



維他命D與免疫調節息息相關

在COVID-19大流行期間，全球醫療體系面臨巨大壓力，學界也致力於尋找各種影響感染率與重症風險的因素。維他命D是人體調節先天及適應性免疫反應的重要營養素，而最新研究指出，維他命D缺乏不僅會提高呼吸道感染風險，還可能誘發過度發炎反應，增加急性呼吸窘迫症候群的發生機率。

9種營養素不足相對應症狀（按圖👇👇👇）

+ 5

相關文章：維他命｜氣色差貧血吃深綠色蔬菜 盤點9種營養素不足相對應症狀

感染風險相關性微弱 住院率卻明顯增加

研究團隊根據2006至2010年英國生物資料庫的基線血清維他命D資料，追蹤這些參與者後來的COVID-19 PCR檢測結果及是否住院。研究將維他命D濃度分為缺乏（<25 nmol/L）、不足（25-49 nmol/L）及正常（50+ nmol/L）三組，分析其COVID-19感染與住院風險。

研究結果顯示，在考慮年齡、性別、社經地位、整體健康、自評BMI、吸煙與人種等多項干擾因子後，維他命D不足或缺乏與COVID-19感染的直接關聯並不明顯，甚至可能有些微負相關。

然而，維他命D缺乏或不足的族群，其COVID-19住院率卻明顯高於維他命D濃度正常者。此外，在亞裔及非洲/加勒比海裔族群中，低維他命D者的感染風險略高，但只有白人族群顯現出明顯的住院風險增加。

相關文章：健康飲食｜常感到疲倦、沮喪、憂鬱？關鍵在於身體缺乏維他命D👇👇👇

+ 3

補充維他命D能否降低重症仍待研究

Maria Monroy-Iglesias博士提醒，維他命D可能是身體健康的一項指標，但目前尚無法斷言補充維他命D能直接降低COVID-19重症風險。不過，她提醒高危族群應注意自身的維他命D狀態。未來仍需更多隨機臨床試驗來進一步釐清補充維他命D的保護效應。

相關文章：維他命｜益生菌空腹吃鐵鈣補充劑不可同吃？維他命睡前或飯後服？👇👇👇

+ 17

這項大規模研究凸顯維他命D在COVID-19感染後疾病進展過程中的潛在角色，為個人化防疫措施及高風險族群管理提供重要線索。隨著各種疫情的持續演變，精準識別高風險族群並提供適當的預防與治療策略，將有助於減輕醫療系統的負擔，提升防疫成效。

延伸閲讀：

他飲食超清淡卻還是胰島素阻抗！原來是因為少吃「它」5招降血糖

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

