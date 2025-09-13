養生｜體溫36.5度是防癌底線？醫教身心保暖5關鍵提升免疫力

「人體37度是正常體溫？」這個教科書答案早就過時了。最新研究發現，人類平均體溫正逐年下滑，從19世紀至今已下降近1度，現在多數人落在36.1度至36.6度之間。有醫師警告，體溫其實與現代生活習慣及身體免疫力密切相關。



體溫升1度=免疫力多5倍

台灣知名身心靈預防醫學專家洛桑加參醫師說，體溫37度與36度似乎差不了多少，但在免疫防線上卻是天壤之別。體溫愈高，人體對付癌細胞、修復傷口、抵禦感染的效率愈好，因此才有「體溫上升1度，免疫力提升5倍」、「癌細胞喜歡35度，不喜歡39度」的說法。

3關鍵影響人體溫度

洛桑加參強調，在預防醫學領域，「免疫」、「再生」、「自癒」是3大關鍵，而體溫與這3者息息相關。身體一旦長期處於寒冷狀態，不論是要從疾病中痊癒，還是防範疾病，處境都會相對不利。

狂吹冷氣、愛穿露肚裝釀關節痛、過敏隱憂

洛桑加參提醒大家在夏天時容易鬆懈，尤其冰飲無限暢飲、冷氣整天運轉、衣著輕薄還露腹部、運動後立刻沖冷水澡。這些習慣雖一時暢快，卻可能埋下關節痛、過敏、濕疹、浮腫甚至肥胖的健康隱患。

免疫力提升指南！身心保暖5關鍵

洛桑加參醫師也指出，想要身心靈都保持溫暖，可以從5個關鍵方向著手：

一、謹慎使用藥物消炎藥、退燒藥、止痛藥，必須在醫師診斷後使用。發炎與發燒是人體自癒力的展現，代表免疫系統正投入作戰。若隨意用藥，等於削弱免疫部隊的表現機會，長期下來會讓免疫力退化。

二、珍惜排汗能力。許多人怕流汗、長時間待在冷氣房，卻忽略了汗水能幫助排出毒素、健全免疫功能。長期不流汗，身體的控溫功能會下降，容易變成「冰棒人」。適度運動、順應季節流汗，是最自然的健康之道。

三、適時適量運動。肌肉是最有效的產熱器官，肌肉量多的人往往不怕冷。定期進行自己喜愛的運動，不僅能提升體溫，也能增強全身循環。

四、多溫少冰。去淤血管如同水管，一旦堵塞就會引發連鎖問題。生活中應養成每天攝取足量溫水、減少冰品和冰飲的習慣，以促進血液循環、避免身體陷入低溫狀態。

五、存善念去利他。雖然泡溫泉、足浴或喝熱飲能短暫改善，但更長久的方式是讓心回暖。善意與利他精神，不僅減少人際衝突，對健康更有拔除病根的作用。

