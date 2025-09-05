健康飲食｜營養不良感冒機率更高？4招飲食原則教你吃出好免疫力

大家常聽「均衡飲食」這句話，但你知道嗎？營養攝取不夠，會讓你更容易被病毒、細菌找上門！



其實，單一營養素缺乏（像是鋅、硒、鐵、銅、葉酸、維他命A、B6、C、D、E）就可能讓免疫反應打折扣。所以，吃得「多元又均衡」真的很重要！

免疫力下降徵兆（按圖看清👇👇👇）

飲食這樣吃，強化免疫有感：

一、蛋白質是關鍵原料：

- 每餐記得有「一掌心」蛋白質！

- 選擇順序推薦：豆類 > 魚 > 蛋 > 肉

- 少吃加工肉品（香腸、火腿、重組肉），會干擾免疫運作！



二、七彩蔬菜最給力：

蔬菜不只是纖維多，它們的「植化素」也能幫忙提升免疫力。每餐至少一碟菜，愈多顏色愈好！

舉例：

- 藍紫色 → 花青素

- 十字花科（像青花菜）→ 蘿蔔硫素

- 紅色蔬果 → 茄紅素、辣椒紅素等



三、加入蒜頭、洋蔥更升級：

它們富含含硫化合物、蒜素、槲皮素等天然抗病毒成分。

建議：蒜頭先切片靜置10分鐘再煮，能保留更多活性！

四、減糖 + 多喝水 = 免疫回來了！

吃太多糖會讓免疫細胞「打瞌睡」5–6小時！

試著用水或無糖飲料，取代含糖飲料與甜食。

