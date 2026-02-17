男性健康｜新婚男1分鐘就繳械？醫揭男性更年期5症狀及檢測標準

去年剛新婚不久的阿信，在新婚當天信心受到嚴重打擊，因為他不到「1分鐘就繳械」。沮喪的他到醫院檢查才發現，原來是因為更年期提早報到，醫師評估後建議，補充睪固酮治療，才讓他找回年輕的感覺。



收治該案的台灣亞洲大學附屬醫院男性功能中心主任邱鴻傑表示，患者一到診間垂頭喪氣的說：「等候勃起時間，都比做愛的時間長」，不僅晚上沒力，白天上班沒多久就開始「虛累累」，經安排抽血檢測睪固酮指數顯示偏低，綜合判斷應是男性更年期提早報到。

男性更年期會出現哪些症狀？

邱鴻傑強調，最近有不少門診患者詢問性功能障礙問題，多數都是50、60歲，但也不乏40歲出頭的中年男子，最普遍的現象是：

1. 體力變差

2. 性慾衰退

3. 勃起時變得較不堅挺

4. 整天都缺乏活力

5. 生活毫無樂趣



嚴重者甚至會變得悲觀，對於未來沒有期待。若出現這些症狀，代表可能已經進入「男性更年期」。

為什麼男性也有「更年期」？

邱鴻傑解釋，男性體內會有多種雄激素，也稱為男性荷爾蒙，其中包含雙氫睪固酮(DHT)、雄烯二酮（Androstenedione）及脫氫異雄固酮(DHEA)等，其中又以「睪固酮」是人體中最重要的男性荷爾蒙，其作用十分廣泛，與人體肌肉脂肪組成、心血管內皮細胞、活血球生成、骨質密度、男性發育與生殖功能、甚至情緒壓力皆有相關性。

但隨著年齡增加，睪固酮分泌濃度會從高峰期約15～30歲，以每年1～2%的速率下降，40歲後就會開始出現較明顯的「男性更年期」症狀，大約45到55歲之間會更明顯，近年來受到壓力、肥胖及不良飲食習慣影響，台灣人睪固酮不足有年輕化的趨勢，有人不到40歲就出現了，患者經常會嘆息：「抓不住青春的尾巴」。

男性有沒有更年期 只要做「1」檢查

如何確認自己是否已進入更年期？邱鴻傑說，門診時會以抽血檢測睪固酮濃度，以及加臨床症狀作為診斷依據，若生化睪固酮濃度低於300或350ng/dl ，並符合低睪固酮臨床症狀時，就會評估及檢查後，建議服藥改善因更年期帶來不適症狀。

邱鴻傑也提醒，有許多因素會造成男性更年期提早報到，除了先天睪丸發育障礙、睪丸受到細菌或病毒感染等影響外，過度酒精攝取、過大壓力也會造成睪固酮分泌減少，甚至代謝症候群肥胖造成的低睪固酮，都可能造成男性更年期提早到來，因此正常飲食、規律運動仍是避免老化的不二法門。

