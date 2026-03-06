斷食遇樽頸？研究：做漏「這一步」功效大減 睡前3小時禁食最養生

近年「168斷食法」在全球大行其道，不少人都希望藉著限制進食時間來減肥和改善健康。不過，你是否發現即使每天空腹16小時，效果依然停滯不前？甚至覺得睡眠質素變差？原來問題可能出在你「幾點吃最後一餐」。



近日，美國西北大學（Northwestern University）的團隊在最新發表的一項研究指出，斷食要發揮最大功效，除了空腹時間要夠長之外，更關鍵的黃金法則在於「與睡眠時鐘同步」——睡前3小時絕對不能進食！

盲目斷食不如「順應生理時鐘」

這項發表在權威醫學期刊《動脈硬化、血栓形成和血管生物學》的研究，針對一群年齡介乎36至75歲、有超重煩惱的成年人進行了為期7個半星期的追蹤。

研究人員發現，很多人在實行斷食時，往往只顧著湊夠空腹時數，卻忽略了人體的生理時鐘。例如有些人習慣深夜11點才吃晚餐，然後隔天下午3點才吃第一餐。雖然這也算空腹16小時，但在本該讓腸胃休息的深夜進行消化，反而會為心血管和代謝系統帶來沉重負擔。

研究證實，如果將每天13至16小時的空腹期，與睡眠時間「對齊」（即嚴格遵守在睡前3小時禁進食），身體會出現令人驚喜的健康變化。

睡前3小時禁食的「3大神奇功效」

研究發現，這套「與睡眠同步」的斷食法，其實可以為身體帶來以下３大好處：

1. 讓心臟真正「收工」 夜間血壓自然下降



正常情況下，我們熟睡時血壓應該會自然下降，讓心臟得以休息。研究發現，睡前3小時空腹的人，夜間血壓下降的幅度明顯更理想，夜間心跳率也顯著降低。這意味著心臟終於不用在半夜「加班」消化食物，得到了真正的放鬆。

2. 踢走壓力荷爾蒙 自律神經大修復



香港人生活壓力大，經常處於精神繃緊狀態。實驗證明，睡前停止進食能有效降低夜間的「皮質醇」（即壓力荷爾蒙）水平，同時提升心率變異性（HRV）。簡單來說，就是身體的抗壓和自我修復能力變強了，睡眠會變得更深層、更安穩。

3. 醒來血糖更穩定 改善胰島素敏感度



不少人擔心晚餐吃少了，隔天會血糖低或引發暴食。但數據卻顯示，實行這種斷食法的人，翌日早上的血糖代謝能力反而更好，身體對處理血糖的反應變得更加敏銳，長遠有助預防糖尿病等代謝疾病。

為什麼深夜總是感覺餓？

不少人想挑戰「睡前3小時禁食」，但一到深夜總會覺得肚餓難忍。其實，半夜心思思想吃東西，未必代表身體真的「肚餓」，背後通常離不開以下三大原因：

晚餐「吃錯了」：如果晚餐吃太多精製澱粉（如白飯、白麵包、甜品），會導致血糖快速飆升然後急跌。這種血糖的劇烈波動，會向大腦發出錯誤的「飢餓」訊號，讓你明明吃飽了卻很快又想找零食。



捱夜惹的禍：人體內有一種叫「飢餓素」（Ghrelin）的荷爾蒙。當我們捱夜、睡眠不足時，飢餓素就會大量分泌，同時抑制讓人有飽足感的「瘦素」（Leptin）。換言之，你愈晚睡，身體就愈想吃高熱量食物。



壓力與情緒作祟：經過一整天的忙碌工作，很多人習慣用吃宵夜來「慰勞」自己。這其實是一種心理上的「情緒性進食」，大腦渴望透過咀嚼食物來釋放多巴胺，紓緩壓力。



如何減少睡前飢餓感？

要成功戒掉宵夜、做到睡前3小時空腹，其實可以靠一些生活小策略來「欺騙」大腦和腸胃：

1. 晚餐加強蛋白質與膳食纖維



要延長飽足感，晚餐的結構很關鍵。多吃優質蛋白質（如雞胸肉、魚類、豆腐）以及豐富的蔬菜（高纖維）。它們在胃部消化的時間較長，能讓血糖保持平穩，大大減少深夜嘴饞的機會。

2. 以溫熱飲品安撫腸胃



當深夜突然覺得有點餓時，先別急著開雪櫃！可以嘗試喝一杯溫開水、無咖啡因的花草茶（如洋甘菊茶）或溫暖的檸檬水。溫熱的液體不僅能帶來微小的飽足感，還能放鬆神經，助你入眠。

3. 盡早刷牙，建立「停食儀式」



這是一個非常有效的心理暗示法。吃完晚餐後，不妨盡早去刷牙、用牙線清潔。當口腔保持清新，加上大腦接收到「已經刷牙了，不應該再吃東西」的訊號，就能大大降低進食的衝動。

4. 終極絕招：早點上床睡覺



既然捱夜會分泌飢餓素，那麼最直接的解決方法就是——早點睡！將原本用來滑手機、看劇的深夜時光，換成提早半小時上床休息，只要睡著了，自然就不會覺得餓了。

