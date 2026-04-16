熱飲會增加胃酸倒流風險？拆解「火燒心」成因 7招教你暖胃不傷胃

不論天氣冷暖，不少人或是為了養生，或是純粹習慣使然，飯後依然少不了一杯熱咖啡或熱茶。對許多港人而言，熱飲不分季節，似乎是餐桌上的必然選擇。不過，你有沒有試過喝完熱飲後，胸口感到一陣灼熱，甚至有酸水湧上的感覺？



外媒《NDTV》近日引述健康專家觀點，指出飲用熱飲的方式如果不當，其實會直接誘發「胃酸倒流」（Heartburn，俗稱「火燒心」）。到底這杯溫暖的飲料背後藏著什麼危機？

為什麼「熱」會變成傷胃元凶？

這主要與我們食道底部的「下食道括約肌」有關。你可以把它想像成一個水龍頭開關，負責阻止胃酸逆流回食道。

當我們飲用溫度過高的液體時，熱力會令這組括約肌過度放鬆。一旦「開關」鬆了，胃酸就容易趁機向上竄。加上我們常喝的熱飲，如咖啡、奶茶，大多含有咖啡因。咖啡因本身就會刺激胃酸分泌，並進一步放鬆括約肌，雙重打擊下，胃酸倒流自然找上門。

胃酸倒流分3大類（按圖👇👇👇）

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胃酸倒流應避免飲用的飲品

除了溫度，飲品的種類亦是關鍵。如果你正受胃酸倒流困擾，以下幾類飲品建議盡量避開：

含咖啡因飲品：如特濃咖啡、濃茶及熱朱古力，容易令括約肌放鬆。



酸性果汁：例如橙汁、葡萄柚汁及檸檬水，會直接刺激受損的食道黏膜。



碳酸飲品：汽水及氣泡水中的二氧化碳會引起胃脹，增加向上擠壓括約肌的壓力。



酒精類飲品：酒精不僅刺激胃酸分泌，還會令食道與胃部之間的屏障變得脆弱。



薄荷類飲品：雖然薄荷感覺清新，但其實它具備放鬆肌肉的作用，反而可能加劇倒流情況。



想飲得舒服？記住這 7 個護胃細節

如果你本身腸胃比較敏感，或者經常有「火燒心」的問題，並不需要完全戒掉熱飲，但飲用的習慣可能要改一改：

1. 告別「趁熱飲」的迷思



很多人習慣水一滾就沖茶飲，但這對食道和胃部的刺激最大。最好的做法是等幾分鐘，讓飲料降至溫熱、不燙嘴的程度才入口，這樣能大幅減少對括約肌的物理刺激。

2. 縮小容量，別「大啖飲」



飲得太急或一次過飲太多，會增加胃部壓力。建議改用細一點的杯子，少食多餐的原則在飲水、飲咖啡上同樣適用。

3. 空腹飲用是大忌



早上起來空腹就灌下一大杯熱咖啡，會直接誘發胃酸分泌。飲用時最好配搭一點小餅乾或輕食，讓食物發揮緩衝作用，墊墊底對胃部更好。

4. 睡前三小時請「收口」



睡覺時身體平躺，地心引力無法幫你壓住胃酸。如果你在睡前還喝熱咖啡或濃茶，加上酒精或咖啡因的影響，晚上很可能會被酸液湧上喉嚨的感覺驚醒。

5. 慢慢飲，別吞入空氣



飲得太快除了容易燙傷，還會吞入過多空氣，造成胃脹，進而迫使胃酸上湧。細細品嘗、慢慢啜飲，反而對消化系統更有利。

6. 尋找替代品



如果咖啡真的讓你胃部不適，不妨嘗試一些低酸性的草本茶，例如洋甘菊茶或薑茶。

7. 間中補回一杯常溫水



在兩杯熱飲之間，適量喝一點常溫清水，可以幫助稀釋胃酸，並沖洗殘留在食道的酸性物質，減輕灼熱感。

「熱飲」本身並不是罪禍首，問題往往出在溫度、份量與飲用時機。對於每日「啡不離手」的香港上班族來說，稍微調整一下這些生活小習慣，已經可以讓你的食道遠離灼傷風險，享受溫暖的同時也守住健康。

養胃5大飲食原則（點擊下圖看清！👇👇👇）

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