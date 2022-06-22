大停電｜天水圍33度冇冷氣　林超英：我用十年證明唔開冷氣唔會死

元朗朗屏中電電纜橋起火焚塌，導致屯元天大停電。中電表示，事件導致16萬戶受影響，其中14萬戶已恢復供電，惟天晴邨、天悅邨、天澤邨及天富苑，仍有約2萬戶受影響，預計需時2個工作天搶修。適逢昨日（21日）為夏至，天文台預測未來兩三日天晴酷熱，氣溫高達33度，不少市民都表示天氣悶焗、難以入睡。

林超英於fb表示自己「用了十年時間證明，沒有冷氣不會死」。(資料圖片)

林超英：睡前沖凍水涼令自己降溫

以節約用電見稱的前天文台台長林超英都有留意事件，多年來堅持不開冷氣的他亦於fb表示自己「用了十年時間證明，沒有冷氣不會死」，過往亦曾分享不開冷氣降溫方法，多利用天然氣流，用風扇而盡量少用空調。

去年5月天文台錄得36.1度，當時打破5月最高氣溫紀錄，不少網民都紛紛於林超英fb留言關心前台長「有冇熱到好想開冷氣?」，當時林超英回應指：「我不開冷氣，睡眠時以15cm直徑USB風扇製造涼風，吹向頭和肩膊，在溫柔的氣流中入睡。」他亦曾分享，在炎熱天氣下會在睡前沖凍水涼令自己降溫。

隨後他又分享風扇降溫法，指他認識一位劏房戶朋友，他於窗口放一把直徑比較大，達15cm或以上的USB風扇抽屋外的風入房內，然後於房中間位置放一把「氣流扇」，把氣流扯到房內，中間半空吊一把低功率的風扇，原理好像街邊菜檔一樣，這樣房間就會有氣流而不悶焗。

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林超英選用這款窗簾更涼快?

而林超英亦曾在「環保觸覺」以短片分享自己家居設置，教市民如何不開冷氣亦可涼快。

第一招 垂直窗簾



要防止太陽光射進屋內，所以要用窗簾在日間擋住陽光，從而減低室內溫度。

第二招 蚊帳內開風扇



林超英指自己睡覺時會使用蚊帳，但因人體睡覺時會有熱力散發，導至「愈瞓愈熱」，所以他會在蚊帳內放置於電腦商場購入的USB風扇仔，並用支架掛起。

第三招 工作枱上放小風扇



林超英表示自己由早到晚大部分時間都坐在工作枱前工作，坦言只是坐在電腦前都覺得熱及出汗，於是他會放置一把小USB風扇，便可有微微涼風解決問題。

林超英過往曾於fb上載自己的「0元電費單」，證明自己用電量之低，受惠於政府資助已連續兩年零電費。林超英表示，少用電不降低生活質素，他以今年1月的電費單為例，兩個月用192度，平均每天3.2度，家有兩口，每人每天1.6度。他續指，家中有雪櫃、電熱水煲、洗澡熱水、洗衣機、乾衣機、焗爐、蒸爐、微波爐、多士爐、攪拌機、洗碗碟機、風筒、電腦、電視、數據機（modem）等等，

他又建議，市民多利用天然氣流，用風扇而盡量少用空調、用一級能源標籤電器、所有電器不待機和不用則關電源（包括modem）、夏天不用熱水洗澡等，並祝願市民明年也得到電力公司的消費券。

▼熱適應有多重要？（按圖👇👇👇）