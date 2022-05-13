初夏養生｜心煩躁熱濕氣重 夏季飲食宜忌 推薦3款食療去濕養心

立夏剛過，意味著夏天正式來臨，溫度及相對濕度都明顯升高，開始晝長夜短，不時還會下起大雨。中醫角度而言，夏季天氣潮濕炎熱，使人容易心浮氣躁、濕重易倦；加上體內代謝加快，會使心臟負擔加劇，故夏天的養生秘訣在於「養心」、「去濕」。究竟夏季飲食有哪些要點需要注意呢?



夏季天氣潮濕炎熱，使人容易心浮氣躁、濕重易倦 (圖片: ShutterStock)

夏季養生4大要點

每日午睡半小時



夏天晝長夜短，容易養成晚睡早起的習慣，加上天氣潮濕，濕氣積聚體內會使人精神不振；適當的午睡時間可以快速補充體力、改善疲勞。睡眠對心臟健康的影響至關重要，如長期睡眠不足，不但會影響精神及情緒，更會加重心臟負擔，出現胸悶、頭痛、心悸等症狀。建議每日午睡時間以30分鐘左右最佳，時間太長反而會適得其反。

建議每日午睡時間以30分鐘左右最佳，時間太長反而會適得其反 (圖片: FreePik)

保持心境開朗



中醫強調「心主神明」，一旦心臟出現問題，就影響大腦的思維運作，使精神狀況及情緒欠佳；同樣地，精神狀況欠佳亦會影響心臟健康，故保持心境開朗亦是養心法則之一。建議可培養良好的運動愛好，如游泳、瑜珈、繪畫、書法等陶冶性情的活動；以及保持開朗、樂觀的心態， 避免情緒起伏過大。

保持開朗、樂觀的心態， 避免情緒起伏過大 (圖片: FreePik)

注意早晚溫差



入夏後天氣雖漸熱，但日夜溫差仍較大，加上不時會有狂風雷暴，氣溫時冷時熱。建議隨身帶備外套，避免穿著過厚，以免日間焗得滿身大汗，進出冷氣房時會有「冷氣病」；同時，要緊記時刻帶備紙巾擦汗，減少汗水殘留，繼而出現熱痱、感冒。

入夏後天氣雖漸熱，但日夜溫差仍較大 (圖片: FreePik)

改善飲食習慣



初夏常有梅雨，體內濕邪重，而「脾」喜燥惡濕，容易受濕邪入侵，繼而影響腸胃健康及消化功能，因此，夏季應盡量避免食過於重口味、油膩、甜食，減少脾胃及腸道負擔；應以清淡、少油、少調味的飲食為主，時而配以偏涼性的食物，有助降溫消暑、生津止渴。建議可多食冬瓜及苦瓜養心，冬瓜屬高鉀低鈉型蔬菜，多補充鉀元素可以將體內多餘的鈉排出，有效保護心臟；而苦瓜性涼，能祛暑熱、增加食欲，絕對是夏日必食的蔬菜！

天氣炎熱宜調理體質 5款食療去濕養心

天氣變得炎熱及潮濕，身體會出現胃口差、腸道不適、易倦、熱氣等不同程度的健康問題。要改善炎夏帶來的煩惱，可以食療去調理身子。香港人工作或生活中多繁忙，未有空餘時間整作湯水養生，可選擇即食湯包。

要改善炎夏帶來的煩惱，可以食療去調理身子 (圖片:Moonwell)

Moonwell出品的「養生食療套裝」可從六款老火湯水中，挑選三包即食燉湯；當中三款湯水尤其適合夏季飲用。當中的「西洋菜陳腎豬橫脷湯」、「木瓜雪耳豬展湯」、「章魚蓮藕牛蹄筋黑豆湯」具有下火清熱、潤肺之功效。

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尚膳房推出左一系列共15款涼茶、湯包，當中包括祛濕茶、清肝湯、清熱利咽茶、護髮湯、開奶茶、清熱降火茶、壯腰補腎湯、八珍湯、椰貝杏仁湯等等，每款湯包都有獨特的功效，適合不同年齡、身體狀況的人士享用，有效改善體質，惟需配合個人身體狀況飲用。

➤尚膳房

綠茶具改善大腦功能、保持心臟健康、降低膽固醇等功效，含豐富茶氨酸及兒茶素具鎮靜效果、抗氧化功能，可降低焦慮，舒緩情緒；洋甘菊可幫助放鬆心情、改善睡眠質素、舒緩焦慮情緒。香茶仕出品的柚香洋甘菊綠茶，有綠茶的清香搭配洋甘菊的甘甜，飲用時清爽橙皮的柚香更會化在口中，養生茶都可以清新好飲！

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香茶仕出品的傳統薰製桂花烏龍茶，嚴選南投頂級新鮮採摘的桂花及高山烏龍茶，無添加任何香料；茶葉經過傳統薰製法後充滿桂花香味。桂花烏龍茶能有效排解體內毒素、止咳化痰、養生潤肺、疏肝理氣，有效紓緩腸胃不適。適合容易上火及脾胃功能較差的人士。

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中醫角度而言，天氣潮濕會使人體的濕氣隨之增多，且濕熱的情況有機會導致風濕關節痛，故長者或本身有舊患的人士平日應多關注關節健康。Qivaro 超級關節寶含硫酸軟骨素，可修復關節細胞、補充關節滑液、増強軟骨組織生成，緩和關節活動時的衝擊和摩擦。每日補充5粒Qivaro超級關節寶，有助緩解關節炎以及關節疼痛，包括類風濕性關節炎，骨關節炎、風濕等。

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