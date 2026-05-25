長者身體檢查2026 ｜長者常見疾病有哪些? 糖尿三高腦退化點預防?

隨著年紀增長，身體機能會逐漸衰退，同時亦會出現膝頭痛、心口痛、無記性等健康小問題；但這些小問題往往是誘發嚴重疾病的警號。如果未有及時發現及處理，恐怕會錯過最佳的治療時機。本文將列出長者常見的疾病，並提供多個體驗計劃的詳情，各位可因應家中長者的生活習慣及健康需要，選擇適合他們的身體檢查。

各位可因應家中長者的生活習慣及健康需要，選擇適合他們的身體檢查（圖片：Shutterstock）

【長者身體檢查2026】長者常見疾病一覽

脂肪肝/肝炎



要定期接受健康檢查，才能掌握肝臟健康，避免延誤求醫。 (資料圖片)

【長者身體檢查2026】不少男士都愛食精緻澱粉、酒精及高熱量的食物，又缺乏運動習慣，不健康的生活習慣長遠會影響肝臟健康，增加患有肝硬化、肝炎及脂肪肝的風險。即使肝臟發生病變，身體亦不會出現明顯症狀或疼痛，故往往要待病重時才能得知自己患病。因此，要定期接受健康檢查，才能掌握肝臟健康，避免延誤求醫。

尚醫男性全面(前列腺、膀胱、上腹)超聲波身體檢查 68項

尚醫健康重點項目: 前列腺超聲波、膀胱超聲波、上腹超聲波、肝臟超聲波、膽及膽管超聲波、胰臟超聲波、脾臟超聲波、肝臟檢測、乙型肝炎病毒抗原 、乙型肝炎病毒抗體、癌症指標 (5 選 2)

糖尿病



根據衛生署的數據顯示，糖尿病更是香港十大頭號殺手之一（圖片：jixiangjili）

【長者身體檢查2026】當胰臟分泌的胰島素不足或無法發揮功能時，體內血糖難以回復至正常水平，長遠就會形成糖尿病；隨著年紀增長，加上中年發福又缺乏運動，罹患糖尿的風險將會倍增。根據衛生署的數據顯示，糖尿病更是香港十大頭號殺手之一。

高血壓及糖尿病大多數沒有明顯症狀，往往令患者延誤求醫；不少患者更在出現併發症後才發現，最終錯過治療黃金時間。

眼、腦功能退化



認知障礙症患者的腦細胞死亡速度會比正常人更快，使腦功能加劇衰退，從而影響記憶、思考、行為及自理能力（資料圖片／吳鍾坤攝）

【長者身體檢查2026】隨年紀增長，眼球內原本清澈的晶狀體會變得混濁，導致視力模糊。白內障初期，病人未必會意識到，但白內障會隨時間而惡化，視力會逐漸變得朦朧及黯淡，影響閱讀、駕駛等的日常生活。與此同時，腦細胞亦會隨年齡增長而減少，而認知障礙症患者的腦細胞死亡速度會比正常人更快，使腦功能加劇衰退，從而影響記憶、思考、行為及自理能力。

心血管疾病



心臟病是香港第三號殺手，而當中冠心病最常見，死亡率亦最高。（圖片：Shutterstock）

【長者身體檢查2026】血管的彈性會隨年齡而減少，繼而出現血管硬化、增厚的現象，容易出現高血壓及心臟問題。除了需要注意日常飲食，亦要定期檢查心血管健康，並適當調節生活作息，以減低患上心臟病、心肌梗塞、中風等疾病。尚醫健康推出的卓越超聲波 (心血管疾病風險評估) (66項)，檢查項目包括超聲波 / 血流量檢查 （二選一）、心血管硬化程度，助你保障父親的心臟健康。

癌症



【長者身體檢查2026】癌症一直都是香港的頭號殺手，雖然醫學上針對大部份癌症的成因仍未有明確解釋，但已有研究顯示癌症最重要的誘因是不良的生活方式，如吸煙、缺乏運動、酗酒和曝曬等。

早期癌症並沒有明顯徵兆，故建議定期驗血檢查，並及早接受治療 (圖片: ShutterStock)

早期癌症並沒有明顯徵兆，故建議定期驗血檢查，並及早接受治療。莊柏醫療全面癌指標檢查，檢查項目包括肝臟、胰臟、鼻咽、前列腺等常見癌症類型，幫助了解長者的身體狀況，倍加安心。

莊柏醫療的全面癌指標檢查(女)，檢查項目包括多項癌指標檢查，包括肝臟、胰臟、乳房、卵巢、鼻咽、大腸，更切合女性需要。

【長者身體檢查2026】長者宜定期進行基本檢查以保安心！

【長者身體檢查2026】隨著年齡增長，身體機能會日漸退化，即使身體未有明顯症狀，亦建議長者定期進行基本身體檢查，掌握自己的健康狀況。

建議長者定期進行基本身體檢查，掌握自己的健康狀況（圖片：engoo）