糖尿病治療｜劉錫賢日食七餐徘徊生死邊緣　苦覓名醫激減30磅

現年60歲的劉錫賢，除了以「亞視忠臣」聞名，更素有「肥仔賢」之稱，他早於30年前確診糖尿病，卻因工作、個人習慣，及輕視病情等原因而一直沒有積極治療糖尿病，不但錯過糖尿病的「治療黃金期」，更衍生三高等慢性疾病。他認為「我命格注定係越肥越紅，越肥越發！」，雖然工作機會不斷增加，但身體的毛病也越發嚴重，醫生甚至告誡他再不減肥就會令糖尿病治療舉步維艱，更有性命之虞，令他一度意志消沉。為走出逆境，劉錫賢去年決心正視健康問題，尋求醫療專家幫助，積極接受糖尿病治療，並成功減去逾30磅，重燃人生希望！



現年60歲的劉錫賢一向有「肥仔賢」之稱，他早於30年前已確診糖尿病，不過一直沒有積極治療糖尿病，錯過「治療黃金期」。（圖片：影片截圖）

糖尿病纏繞半生 年紀增長令影響日漸浮現

劉錫賢早在三十出頭時，無意中發現患有糖尿病。「當年糖尿病並不如現時那麼常見，我以為是因為吃得太多糖份，令尿液的糖份過高引致，以為減少糖份攝取，又或者多喝點水就沒問題。」後來經醫生解釋，他才深知原來糖尿病十分嚴重，更會引發不少併發症。於是他服用西藥，勉強令病情受控，因此又掉以輕心，每當工作壓力大時就大吃大喝；甚至在外地工作，需要應酬更曾一日食足七餐，完全忽略節制和健康飲食的重要性。「用西藥治療了30年，血糖指數仍然忽高忽低，只能稱得上是勉強受控，但病情始終無法根治，一直跟足我30年。」

西藥勉強令病情受控，令劉錫賢掉以輕心，忽略節制和健康飲食的重要性，令他一直難以完全治療糖尿病。（資料圖片）

問到糖尿病對日常生活的影響，劉錫賢直言疾病所帶來心理壓力對他的影響最大。「我經常憂心何時發病，猶如體內有個定時炸彈。」他更提到，年紀增長使糖尿病的可怕之處逐漸浮現。「我的體魄不及年輕時期般強健，即使病情沒有明顯加重，但我自身對疾病的承受力卻降低，而且後來更有血壓高、痛風等問題。」

依賴西藥或致胰臟退化 過份節食療效不佳

過去劉錫賢主要依賴西醫進行糖尿病治療，每天要服用數十粒藥丸，數量之多令他自己都感到害怕，醫生又說他的服用量已達頂點，無法再加藥。換言之，當他血糖再升高，西醫也無法再治療他的糖尿病。而且年紀增長和抗藥性問題亦令藥效日漸減退，長期服用西藥也會傷害肝腎，令劉錫賢更心慌。因此除了西醫之外，他也試過中醫，「一般中醫只會不斷處方中藥讓我『瀉』，事後變得更餓，食得更多，於事無補。」

他也曾嘗試其他糖尿病治療方法，例如經朋友介紹而見過營養師，但一般的營養師只會叫他戒口，餐單亦相當乏味，令一向愛吃的他對營養師變得十分抗拒。直至遇上德善健康管理的中醫和營養師提供的「二師會診」，他發現與過去所接觸的治療糖尿病方法有所不同，令他對糖尿病治療徹底改觀。

獨有「二師會診」治療糖尿病 真正切合體質和個人需要

有別於一般的糖尿病治療，「二師會診」結合中醫師和營養師，以兩者的專業知識進行糖尿病治療，過程全方位考慮到患者各方面的需要，從而制訂最適切的治療方案。

劉錫賢的主診中醫潘子剛醫師指，中醫治療糖尿病著重解決血糖於身體再吸收利用，他會按照劉生的身體狀況，分階段處方適切的中藥。（醫師Easy拍攝）

主診的註冊中醫師潘子剛醫師指，糖尿病屬於中醫的消渴範疇，引發糖尿病有四大因素，分別是家族遺傳、飲食、作息及心理，而劉錫賢的個案是四項全中，其中工作壓力和不良飲食習慣等後天因素佔的比重最大。劉錫賢以前見過的中醫師都採用「瀉法」，但其實這種方法並不適合他。「經過診斷和深入面談後，我轉而採用疏通、健脾胃、化痰濕等中藥方案治療糖尿病，更加適合劉生的身體。中醫治療糖尿病著重解決血糖於身體再吸收利用，依照他每次覆診時的症狀，配合中藥、食療，調理脾胃，使消化系統恢復正常，讓血液中過多的葡萄糖得以被人體再吸收利用，達到降血糖目的。」

在劉錫賢的糖尿病治療過程當中，除了中醫師，營養師也擔當重要角色。主診的註冊營養師鄧啟科(Kaufhold)指，「作為營養師，我和劉生的面談時間更多更長；潘醫師負責治療，我則負責在飲食和運動上作出配合，為劉生提出切合他的職業、生活習慣和個人需要的建議。戒口在糖尿病治療過程中不可或缺，但每個人能做到的程度都不相同，而營養師的責任就是提供符合病人需要和能力的飲食方案。」

註冊營養師Kaufhold詳細向劉錫賢解釋，糖尿病惡化會引發哪些併發症。（醫師Easy拍攝）

劉錫賢稱，「我認識現任太太之前一直是『無飯家庭』，根本不可能做得到天天自家煮，但Kaufhold制訂的方法卻讓我可以隨時放心吃、出街吃。他甚至會根據我家或工作地點附近餐廳的餐單，逐一給予建議，例如哪一樣可以吃、哪一樣不可以吃，甚至連哪些餐廳可以提供甚麼額外安排，例如轉紅米飯，他也瞭如指掌。我第一次遇到一個營養師會深入了解病人的自身習慣和情況，再制訂適合的飲食方案，並以人性化、個人化的方法去誘導病人跟隨飲食方案。他的方法非強迫性，令我覺得容易做到，而且見效，令我信服。後來我認識了太太，二師甚至親自指導她，教她應該為我煮哪些餸菜，怎樣照料我的日常飲食和觀察我的健康狀況，實在是鉅細無遺。」

說到糖尿病治療過程中的戒口，不少人都以為這意味著糖尿病病人不能吃飯等澱粉質食物，亦只剩下清蒸白灼的選擇。但二師均指出，其實無需完全戒絕白飯及不必強迫自己飲食過份清淡，「只要在同一餐當中多吃優質的蛋白質和脂肪，例如橄欖油和牛油果，便有助控制該餐的升糖指數。」

糖尿病治療過程中的戒口其實不等於要完全戒絕白飯，而且可用糙米代替，同時也應多吃優質的蛋白質和脂肪，例如橄欖油和牛油果。（圖片：Medical News Today）

經過將近九個月的「二師會診」治療糖尿病後，劉錫賢的健康狀況已大為改善，體重減輕超過30磅，空腹血糖由初期的9 mmol/L回落至5.6 mmol/L，接近標準水平（標準值為5.5 mmol/L），連帶令膽固醇及血壓等指數亦有明顯改善。

籲糖友把握治療糖尿病黃金期 免因病情抱憾終生

潘醫師指劉錫賢患上糖尿病多年，早已錯過治療黃金期。「病人在早期發現時進行中醫治療，治療過程較簡單，可以透過中藥強化脾、胃、腎等內臟，從而改善胰島素分泌，排走病理物質，回復整體健康；但如果錯過『治療黃金期』，內臟功能或因長期依賴西藥而導致嚴重退化，要根治便需要相當漫長的時間。」

Kaufhold再補充「胰臟β細胞功能尚未受損至必須使用胰島素針前，病人尚有一絲希望可以成功治癒糖尿病，但一旦開始要注射胰島素，情況便難以扭轉，治療的時間也會更長、更艱鉅。」劉錫賢聽後也直言「如果我三十年前就遇上你們，便不用錯過治療黃金期了！」

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德善醫療集團 – 註冊中醫師兼顧問醫師 潘子剛

香港中文大學中藥及草藥學碩士

香港大學中醫全科學士

德善醫療集團 – 德善健康管理 註冊營養師(USA) 鄧啟科(Kaufhold)

美國迪由維爾學院營養治療學碩士

美國迪由維爾學院營養治療學學士