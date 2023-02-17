吞嚥困難｜進食困難喝水卻無問題？3類人要注意 預防可以這樣做！

三高已經不是老人家才有的毛病，年輕人也會因飲食習慣、生活作息不良而出現高血脂、高血壓的問題。



醫師提醒，不是身體不舒服才要就醫，預防才是如今的醫療重點，長期高血壓、高血脂控制不良，容易被「主動脈性吞嚥困難」找上門。

什麼是主動脈性吞嚥困難？（按圖👇👇👇）

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年輕人容易忽視高血脂、高血壓

台灣肝膽腸胃科醫師詹宜學指出，高血脂、高血壓是年輕人最容易忽視的問題，常因為身體沒有不舒服的感覺，自然也沒進一步地追蹤、檢查、吃藥或調整飲食習慣。即便是體型偏瘦的民眾，只要飲食習慣不良也會膽固醇過高，最嚴重還會引發吞嚥困難問題。

血壓血脂控制不良 「主動脈性吞嚥困難」找上門

詹宜學提到，曾有位中年男性患者，因產生吞嚥困難，但喝水卻不會有問題而就醫，經檢查發現患者雖然有高血壓，卻因「沒有不舒服」，所以一直沒就醫治療，最終導致主動脈鈣化壓迫食道，形成「主動脈性吞嚥困難」。

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醫學中心的研究有發現，不少老人家、高血壓控制不良、高血脂患者常有吞嚥困難問題。因食道旁緊貼著心臟分出來的主動脈，若主動脈出現鈣化、扭曲就會造成從外部壓迫至食道，形成食道狹窄的「主動脈性吞嚥困難」，嚴重時是可能造成營養不良、免疫力低下、最後導致感染、死亡。但只要能及時調整飲食習慣、接受藥物治療高血壓、高血脂，便能得到穩定的控制與改善。

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「預防」是如今的醫療重點

詹宜學提醒民眾，很多疾病的初期都是沒有症狀的，當我們發覺身體狀況不舒服時，通常問題都已經很嚴重。雖然現今的醫療技術愈來愈進步，很多疾病都能治療，但「預防疾病」才是現今醫療該著重的方向，也是為什麼定期身體健康檢查如此重要的原因。他也建議，高血脂、高血壓患者家裡最好有1台血壓機，要天天量血壓，早晚做記錄監測，同時維持清淡飲食與少油、少鹽、少甜、少辣、少加工食品的飲食原則，才能避免健康在看不到的地方，突然亮起紅燈。

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