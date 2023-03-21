視神經炎｜30歲英網紅突然離世 生前受偏頭痛困擾 預防要戒2件事

偏頭痛是都市人常見的疾病，根據英國國民保健署的數據顯示，每5名女性或每15名男性當中，就有一人患有偏頭痛，情況在25至44歲中尤其普遍，但其實偏頭痛亦可能是其他疾病的徵兆。近日，英國就有一位女網紅因偏頭痛病情加劇而進院檢查，誰知不到數日就撒手人寰。



（圖片來源：截圖自IG@jehane_x）

綜合外媒報導，英國一名TikTok女網紅Jehane Thomas近兩年一直被偏頭痛問題所困擾，但近幾個月病情突然加劇，嚴重的偏頭痛甚致令她無法站立，經過一系列檢查，最終才確認她罹患了罕見疾病「視神經炎」。

在最近幾週，Jehane Thomas不斷進出醫院，對上一次在社交平台上傳影片已經是4天前的事，在片中正在等待手術，她表示「我一抬頭就想吐，無法走路，去哪裡都要靠人推著輪椅，真的很痛」。

Jehane Thomas育有兩名兒子，在TikTok上分享的內容大多以育兒日常為主，擁有超過6萬6700名粉絲追蹤，本次她突然離世，留下兩名年幼的孩子。現時有人設立了“Go Fund Me”募資專頁，為Jehane Thomas的葬禮籌募資金。

6類護眼食物（按圖👇👇👇）

+ 10

什麼是視神經炎？

視神經炎是一種好發於女性的眼疾，其中又以20～40歲的女性為主。症狀包括：

1.視力模糊或失明



視神經炎可能會導致視神經受損，進而影響視力，使其變得模糊或失明。

2.眼痛或眼壓感



視神經炎可能會引起眼部不適感，包括眼痛或眼壓感，這可能是因為視神經受到炎症或損傷造成的。

3.視野缺損



視神經炎可能會導致視野缺損，即感覺到周圍出現黑影或模糊區域，這可能是因為視神經損傷造成的。

4.色彩視力異常



視神經炎可能會影響色彩的識別和辨認能力，使其變得異常，例如無法辨認紅色或綠色。

5.眼球震顫



視神經炎可能會影響眼球的控制，導致眼球震顫或不穩定。

相關文章：白內障｜長者視力退化增患失智症風險 4個方法減緩眼睛老化速度👇👇👇

+ 11

視神經炎的常見致病因素

視神經炎的原因很多，也有些病人經過檢查仍找不出成因，目前研究指出以下幾點與視神經炎高度相關。

1. 多發性硬化症



2. 結節病



3. 修格蘭氏症候群(乾燥症)



4. 紅斑性狼瘡



5. 感染（包括麻疹、帶狀疱疹、梅毒、貓抓熱、萊姆病、腦炎及腦膜炎等）



6. 藥物使用



7. 吸菸



8. 酗酒



9. 營養不良



另外，10年內有35%的病人會有同側或對側視神經炎復發，若是多發症硬化症的病人則視神經炎復發機率更高(48%)。大部分復發的視神經炎會恢復至正常或接近正常的視力。

如何治療視神經炎？

目前視神經炎的治療以類固醇為主，研究指出施予靜脈注射類固醇可加速視力的恢復進程，但是不使用類固醇的輕症病人，其視力恢復速度與靜脈注射相差不大。如果是感染造成的視神經炎可用抗生素治療，通常在排除主要病因後，視神經炎的症狀會逐漸好轉。

預防要戒2件事！

視神經炎難以預防，有酗酒吸菸習慣的人建議戒酒戒菸，有助於降低視神經炎的發生機率。

（參考資料：長庚紀念醫院、康健知識庫）

相關文章：【護眼食物】抗氧化防藍光眼乾 護眼10種食物牛肉檸檬番薯都得！👇👇👇